Haberler

Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta ve hastaneye doğrudan ateş açılması yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta ve hastaneye doğrudan ateş açılması yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında paniğe yol açtı.

Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta ve hastaneye doğrudan ateş açılması yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında paniğe yol açtı

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Kudüs Sağlık Güncel Haberler

title