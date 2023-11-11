Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta ve hastaneye doğrudan ateş açılması yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında...
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Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta ve hastaneye doğrudan ateş açılması yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında paniğe yol açtı.
Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta ve hastaneye doğrudan ateş açılması yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında paniğe yol açtı
Kaynak: AA / Güncel