Filistin Kızılayı: İsrail ordusu 2 saattir Han Yunus'un merkezini topçu atışıyla vuruyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılay merkezi ile El-Emel Hastanesi yakınını topçu ateşiyle bombaladığını, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılay merkezi ile El-Emel Hastanesi yakınını topçu ateşiyle bombaladığını, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Filistin Kızılayıdan yapılan açıklamada, İsrail topçularının Han Yunus'un merkezini 2 saattir bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail topçuları, 2 saati aşkın süredir Kızılay merkezi ve El-Emel Hastanesi'ne bir kilometreden az mesafedeki Han Yunus kentinin merkezini bombalamaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırılarında ölenlerin olduğu aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz çok sayıda şehit ve yaralıyla ilgileniyor." ifadesine yer verildi.