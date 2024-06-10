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Filistin Kızılayı İsrail'in insani yardım kamyonlarını kullanmasını savaş suçu olarak nitelendirdi

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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'de 4 esiri kurtarma operasyonunda insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullanmasının savaş suçu olduğunu belirtti. İsrail'in bu yöntemi kullanarak yardım çalışmalarına katılan ekiplerin hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'de 4 esiri kurtarma "operasyonunda" insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullanmasının savaş suçu olduğunu belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kullandığı bu yöntemin insani yardım çalışmalarına katılan ekiplerin hayatını tehlikeye attığına işaret edildi.

Açıklamada, "işgal güçlerinin gıda güvenliğinin bulunmadığı bir süreçte, yardım kisvesi altında sivil insanlara ihanet ettiği" vurgulandı.

Filistin Kızılayı, uluslararası topluma İsrail'e işlediği bu savaş suçundan dolayı hesap sorulması, sivil savunma, sağlık çalışanları ve sivillerin acilen korunması için çağrıda bulundu.

İsrail özel kuvvetleri, Nusayrat'a yardım kamyonu ile sızdı

AA muhabirine konuşan Filistinli kaynaklar, İsrail özel kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nusayrat Mülteci Kampı'na kapalı nakliye kamyonu ve sivil araçla sızdığını belirtildi.

Söz konusu kaynaklar, "Gazze Şeridi'nde yaygın olan bu nakliye kamyonları genellikle eşya taşımak için kullanılıyordu ancak İsrail saldırıları nedeniyle artık sıklıkla insani yardımların taşınmasında kullanılır oldu." açıklamasında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise saldırıdan saatler sonra yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin Nusayrat'a yardım kamyonlarıyla girmediğini ve ABD'nin yüzer iskelesinin de kullanılmadığını iddia etti.

İsrail ordusunun 8 Haziran'daki 4 İsrailli esiri "kurtarma operasyonundan" önce Nusayrat Mülteci Kampı, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun şekilde bulunduğu bir bölge idi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğünü ve 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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