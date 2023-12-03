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Filistin Kızılayı, İsrail'in Al-Amal hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırıların görüntülerini yayınladı

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Filistin Kızılayı, Al-Amal hastanesi ve Han Yunus'taki merkezinin yakınlarındaki bombardımanı gözler önüne sererek Gazze Şeridi'nin güneyindeki zorlu koşullara ilk elden bir bakış sunuyor. Gazze'de güvenli bir yer yok

Filistin Kızılayı, İsrail'in dün gece Al-Amal hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırıların görüntülerini yayınladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı, Al-Amal hastanesi ve Han Yunus'taki merkezinin yakınlarındaki bombardımanı gözler önüne sererek Gazze Şeridi'nin güneyindeki zorlu koşullara ilk elden bir bakış sunuyor. Gazze'de güvenli bir yer yok" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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