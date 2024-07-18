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Filistin Kızılayı, Emel Hastanesinde gömülü 12 kişinin naaşını çıkardı

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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesinde gömülü 12 kişinin naaşını çıkarıp mezarlıklara gömdüklerini duyurdu. İsrail'in 4 ay önce öldürdüğü ve hastane koridorlarına gömmek zorunda kaldıkları 12 Filistinlinin naaşları, Sağlık Bakanlığıyla işbirliği halinde resmi mezarlıklara götürüldü. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesinde gömülü 12 kişinin naaşını çıkarıp mezarlıklara gömdüklerini duyurdu.

Kızılay Sözcüsü Raid en-Nemes, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ekiplerin İsrail'in 4 ay önce öldürdüğü ve hastane koridorlarına gömmek zorunda kaldıkları 12 Filistinlinin naaşını çıkardığını söyleyen Nemes, "O zamanlar, İsrail askerlerinin hareket eden herkese ateş açması nedeniyle şehitleri dışarı çıkarıp mezarlıklara gömemiyorduk. Şimdi, Sağlık Bakanlığıyla işbirliği halinde şehit naaşları alınıp resmi mezarlıklara götürüldü." dedi.

Gazze'de sık sık hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını hedef alan İsrail ordusu, 24 Mart'ta Emel Hastanesi'ni kuşatmıştı.

Girişinin toprak bariyerlerle kapatılması ve İsrail güçlerinin sağlık çalışanlarını ayrılmaya zorlaması nedeniyle Emel Hastanesi servis dışı kalmış ancak daha sonra yeniden faaliyete geçmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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