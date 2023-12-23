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Filistin Kızılayı, Gazze'deki saldırı sonrası yaralıları hastanelere taşıdı

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Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezindeki Deir al Balah bölgesinde düzenlenen saldırı sonrası çok sayıda yaralıyı hastanelere yetiştirmek için çaba harcadı. Görüntülerde, yaralı çocukların sağlık görevlilerinin kollarında hastaneye taşındığı anlar yer aldı.

Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezindeki Deir al Balah bölgesinde dün gece düzenlenen saldırı sonrası çok sayıda yaralıyı hastanelere yetiştirmek için yoğun çaba harcadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir al Balah'ın Hikr el-Cemaa bölgesinde bir evin hedef alınmasının ardından aralarında çocukların da bulunduğu 18 yaralıyı taşıdı" denildi. Görüntülerde, yaralı çocukların sağlık görevlilerinin kollarında hastaneye taşındığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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