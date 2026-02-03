Filistin Kızılayı, Gazze'den 45 hasta ve 90 refakatçisini Refah Sınır Kapısı'na nakletti

Filistin Kızılayı, tedavi için yurt dışına çıkması için 45 hasta ve 90 refakatçisini, yaklaşık iki yıl aradan sonra açılan Refah Sınır Kapısı'na naklettiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 Filistinli hastanın yaklaşık 90 refakatçisiyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesi'nden Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktığını ve Mısır'a geçerek tedavi görmelerinin planlandığını belirtti.

Filistinli hastaların otobüs ve ambulanslarla, ayrıca Birleşmiş Milletler'e ait bazı araçların eşliğinde harekete geçtiğini aktaran Nems, Gazze dışına tedavi amacıyla tahliye edilmesi planlanan hasta sayısının artırılmasını umut ettiğini dile getirdi.

Filistinli yetkili, Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği yıkımın ardından oluşan trajik durum nedeniyle Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 20 bin hastanın, Gazze Şeridi'nde tedavi imkanı bulamadığını ve yurt dışında acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. .

Filistin Kızılayı'nın kritik durumdaki hasta ve yaralıların mümkün olan en yüksek sayıda tahliye edilmesini sağlamak amacıyla, yerel kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla kesintisiz koordinasyon ve yoğun çaba göstermeye devam ettiğini vurgulayan Nems, Filistin Kızılayı hastaneleri ve sağlık ekiplerinin, bu sayıların çok daha fazlasını karşılamaya ve güvenli şekilde tahliye etmeye hazır olduğunu, böylece hastaların acılarının hafifletilmesi ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye 12, Mısır'a 5 kişi geçti

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın açılışının ilk gününde yalnızca 5 hastanın çıkışına izin verdiğini belirtmişti.

Öte yandan Mısır basını ise dün Gazze'den 50 hasta ve 84 refakatçinin Refah SınırKapısı üzerinden Mısır'a geçtiğini yazmıştı.

Kahire yönetiminden, Gazze'den Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a kaç Filistinlinin geçtiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ve Mısır basınında yer alan haberlere göre, Gazze'ye 50 Filistinlinin geçmesi bekleniyordu ancak şu ana kadar bölgeye yalnızca 12 Filistinli ulaşabildi.

Refah Sınır Kapısı, sınırlı geçişlere açıldı

İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan pazartesi günü iki yönlü sınırlı geçişler başlamıştı.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Refah Sınır Kapısı'nın resmen faaliyete geçtiğini ve 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin ise Mısır'a geçmesinin beklendiğini aktarmıştı. İsrail basını ise günde 150 kişinin Gazze'den çıkışına, 50 kişinin de Gazze'ye geri dönüşüne izin verileceğini yazmıştı.

Gazze'ye giriş ve çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği belirtilmişti.

Öte yandan İsrail ve Mısır medyasına göre, Kahire ile Tel Aviv arasında Gazze'ye günlük giriş-çıkış yapacak Filistinlilerin sayısı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. İsrail, Gazze'den çıkanların sayısının dönenlerden fazla olmasını isterken, Mısır bunun Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açabileceği endişesiyle söz konusu talebe karşı çıkıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.