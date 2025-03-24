Filistin Kızılay, İsrail'in Sağlık Ekiplerini Kurtarma Talebini Reddetti
Filistin Kızılay, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kuşatma altındaki sağlık ekiplerinin kurtarılmasını koordine etme talebini reddettiğini duyurdu. Refah kentinde 15 saattir iletişim kurulamadığı belirtilirken, bölgedeki yaralıların durumu endişe verici.
Filistin Kızılay, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde kuşatma altına aldığı bölgede kalan sağlık ekiplerinin kurtarılmasının koordine edilmesini reddettiğini duyurdu.
Filistin Kızılay'dan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun kuşattığı bölgedeki ekipleriyle 15 saattir iletişimin kurulamadığı belirtildi.
İsrail ordusunun, Filistin Kızılay ekiplerinin kurtarılmasının koordine edilmesini reddettiği aktarıldı.
Refah kentinde yaralıları kurtarmak için bölgeye giden ve İsrail ordusunun kuşattığı bölgede kalan sağlık ekiplerinin akıbetlerinden endişe duyulduğu kaydedildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Tel es-Sultan ve Suudi mahalleleri ile Bereksat bölgesinde 50 binden fazla Filistinlinin bulunduğu bölgeyi kuşattığı belirtilmişti.