Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi: İsraillilerin saldırıları Batı Şeria'daki Hristiyan varlığını tehdit ediyor

Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki topraklarda sürdürdüğü saldırıların, bölgedeki Hristiyanların varlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden saldırılara ilişkin dünya kiliselerine bir mesaj gönderildiği belirtildi.

Mesajda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik saldırılarının arttığına dikkati çekilerek, dünya kiliselerine bu duruma karşı acilen harekete geçme ve net bir duruş sergileme çağrısı yapıldı.

İsraillilerin artan saldırılarının Filistin topraklarındaki Hristiyanların tarihi varlığını tehdit ettiği vurgulanan mesajda, saldırıların artık Ramallah'ın yanı sıra El-Bire ve Beytullahim'in farklı bölgelerindeki beldelere de yayıldığı ifade edildi.

İsrail'in yeni yerleşim alanları oluşturmak amacıyla söz konusu saldırılarla eş zamanlı şekilde Filistin topraklarına el koyduğu ve bu süreçte gözaltılar gerçekleştirdiği kaydedildi. Tel Aviv yönetiminin bu sistematik uygulamalarla bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırıların münferit olmadığına işaret edilen mesajda, İsrail güçlerinin himayesinde gerçekleştirilen bu eylemlerin "düzenli bir terör ve şiddet kampanyasının parçası" olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.