Filistin İstatistik Merkezine göre, İsrail'in yerinden ettiği yüz binlerce Gazzeliden yaklaşık 400 bini güneye göç etmek zorunda kalırken 807 bini...
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Filistin İstatistik Merkezine göre, İsrail'in yerinden ettiği yüz binlerce Gazzeliden yaklaşık 400 bini güneye göç etmek zorunda kalırken 807 bini kuzeyde topraklarında tutunuyor.
Filistin İstatistik Merkezine göre, İsrail'in yerinden ettiği yüz binlerce Gazzeliden yaklaşık 400 bini güneye göç etmek zorunda kalırken 807 bini kuzeyde topraklarında tutunuyor
Kaynak: AA / Güncel