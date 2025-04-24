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Filistin, İstanbul Depreminde Türkiye ile Dayanışma Göstermekte

Filistin, İstanbul Depreminde Türkiye ile Dayanışma Göstermekte
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduklarını açıkladı ve depremden etkilenenler için iyi dileklerde bulundu.

Filistin, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "Dost Türkiye, Cumhurbaşkanı, hükümeti, halkı ve depremden etkilenen herkesle tam dayanışma içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'daki Filistin vatandaşlarının durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, Filistinlilere, Türk yetkili makamlarından yayımlanan resmi talimatlara uyma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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