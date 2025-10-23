Filistin, İsrailli Bakanın Suudi Arabistan'a Yönelik Açıklamalarını Kınadı

Filistin, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı "düşmanca, ırkçı ve saldırgan" açıklamalarını kınayarak, bunu "mevcut İsrail hükümetinin Arap ve İslam ülkelerine karşı benimsediği nefret söyleminin ve kışkırtmanın bir uzantısı" olarak değerlendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı "düşmanca, ırkçı ve saldırgan" açıklamaları kınandı.

Açıklamada, "İsrailli bakanın açıklaması, yalnızca Suudi Arabistan'ı değil, tüm Arap ve İslam milletini ve dünyayı rencide etme girişimidir. Bu, uluslararası hukuku hiçe sayan, tüm insani ve diplomatik normları ihlal eden ve Filistin halkına, topraklarına ve kutsal mekanlarına karşı en iğrenç suçları işlemeye devam eden mevcut İsrail hükümetinin öncülük ettiği aşırılığın bir yansımasıdır." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma, bölgeyi nefret söylemi ve ırkçılıkla kışkırtmayı amaçlayan bu düşmanca açıklamaları kınamanın yanı sıra İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve adil ve kalıcı bir barış sağlanması yönündeki Arap ülkelerinin ve özellikle de Suudi Arabistan'ın çabalarının korunması çağrısı yapıldı.

Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değinmiş ve alaycı ifadeler kullanmıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin Devleti'nin kurulması talebine işaret eden Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.