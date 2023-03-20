Filistin: İsrailli Bakan'ın Filistinlilerle ilgili ırkçı ifadeleri tarihin çarpıtılmasıdır

Filistin yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Filistin diye bir halkın olmadığı" şeklinde sözlerini, "tarihi çarpıtma girişimi" olarak nitelendirdi.

Filistin yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Filistin diye bir halkın olmadığı" şeklinde sözlerini, "tarihi çarpıtma girişimi" olarak nitelendirdi.

Filistin yönetiminin İsrailli Bakan'ın sözlerine ilişkin tepki açıklaması Filistin haber ajansı WAFA'da yer aldı.

Açıklamada, Smotrich'in sarf ettiği bu sözlerle, "bu topraklarda ezelden beri var olan Filistin halkının varlığını inkar etmeye çalışan İsrail hükümetinin ırkçılığını ortaya koyduğu" ifade edildi.

Filistin yönetiminin açıklamasında, söz konusu ifadelerin "tarihi tahrif etme ve çarpıtma girişimi" olduğu ve İsrail'in uydurduğu bu sahte anlatıların, Filistin halkının bu topraklarda köklü bir geçmişe sahip olduğunu doğrulayan tarih tarafından çürütüldüğü vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Paris ziyareti sırasında dün akşam Likud Partisinin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" kaydetmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.