Filistin BM Temsilcisi: İsrail Gazze'den sonra hesap vermeyecekse ne zaman verecek?

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, "İsrail Gazze'den sonra, soykırımdan sonra hesap vermeyecekse, ne zaman verecek?" ifadelerini kullandı

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail- Filistin oturumu düzenlendi.

Burada söz alan Majed Bamya, "Son 8 ayda öldürülen her bir Filistinli için cenaze töreni düzenlenecek olsa, hepsini anmak 100 yıl sürer." dedi.

İsrail'in her şeyi yok ettiğini, Gazze'de hiçbir şey kalmadığını ifade eden Bamya, "Ancak son 8 aydır her gün ölümle yaşam arasında savaş veren 2,3 milyon kişi var. Onlar kurban, ama ölüme boyun eğmedikleri için onlar aynı zamanda kahraman." diye konuştu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) ihtiyati tedbir kararlarına rağmen İsrail'in yardımları engelleyerek kıtlığa yol açtığını belirten Majed Bamya, aynı zamanda UAD kararına rağmen Refah'ta çadırlarda kalan zorla yerinden edilmiş insanları bombaladığını anımsattı.

Majed Bamya, tüm dünyanın Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını, çocukların diri diri yakıldığını gördüğünü dile getirdi.

"Ne kadarı yeterli olacak? Bu saldırıların son bulması için ne boyutta bir canilik gerçekleşmesi gerekiyor?" sorularını yönelten Majed Bamya, İsrail'in tüm dünyanın ortaya koyduğu her kırmızı çizgiyi ihlal ettiğini kaydetti.

Majed Bamya, İsrail'in Filistinliler için işgal, kendisi için barış ve güvenlik istediğini belirterek, bunu neden gerçekleştiremediğini de anlamadığını söyledi.

İsrail'in Filistin halkını insan olarak görmediğini aktaran Majed Bamya, "Bizim sivillerimiz onlara göre daha az insan." dedi.

Majed Bamya, İsrail'in 75 yıldır işlediği suçların bedelini ödemediğini kaydederek, " İsrail, Gazze'den sonra, soykırımdan sonra hesap vermeyecekse, ne zaman verecek?" sorusunu yöneltti.

-"BM Güvenlik Konseyi İsrail ve müttefiki ABD üzerinde baskı kurmalı"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva da "İsrail'in savaş makinesinin kısa zamanda faaliyetlerini durdurmasını beklemememiz gerektiği açık." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in hedeflerine ulaşamamasına rağmen Gazze'de "operasyonlarını" sürdürme niyetinde olduğuna dikkati çeken Evstigneeva, "BM Güvenlik Konseyi İsrail ve müttefiki ABD üzerinde baskı kurmalı." vurgusunu yaptı.

Evstigneeva, İsrail'in cinsel şiddet ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına dahil olduğu yönündeki iddialarının da geri teptiğini ve asılsız olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise 26 Mayıs'ta İsrail'in hava saldırısı ve sivillere zarar veren benzer saldırılarının Tel Aviv'in "Gazze'de stratejik hedeflerini baltaladığını" kaydetti.

UAD'nin 24 Mayıs'taki ihtiyati tedbir kararının ABD tutumuyla uyumlu olduğunu belirten Wood, ABD'nin de "sivillere büyük zarar verecek şekilde Refah'ta kapsamlı askeri operasyona" karşı çıktığını savundu.

Wood, İsrail'in Hamas'ı yenme hedefi için "kapsamlı operasyon" yerine daha iyi alternatifleri bulunduğunu ifade ederek, aynı zamanda Gazze'ye giden düşük miktardaki yardımların da endişe verici olduğunu söyledi.

"Filistin halkının çektiği acılar işgal sona erince bitecek"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, "Filistin halkının çektiği acılar işgalle başladı ve ancak işgal sona erince bitecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yeni onay verdiğini anımsatan Bendjama, bunların BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini ancak Konsey tarafından cezalandırılmadığını kaydetti.

Bendjama, "Eğer ekranlarınızdaki korkunç görüntüler içinizdeki insanlık duygusunu uyandırmıyorsa, o zaman sözlerin bir etkisi olmaz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Bendjama, "İşgalci gücün gönüllü olarak uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymasını beklemek manasız. İşgalci güç UAD'nin de kararlarına uymayacağını açık bir şekilde dile getirdi." açıklamasında bulundu.

Bendjama, İsrail'in bunun yerine "trajik hata" diyerek suçlarını örtmeye çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin UAD'nin kararlarının uygulanmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğunu kaydeden Bendjama, "Konseyin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz." dedi.

"Konsey'in anlamlı bir şekilde harekete geçmesi için daha kaç kere bu konuların hatırlatılması lazım?"

Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Mathu Joyini, İsrail-Filistin meselesinin BM'nin kuruluşundan beri Konsey'in gündeminde olduğunu anımsatarak, aynı zamanda Konsey'in savaşları sonlandırmadığında insanların öldüğünü hatırlattı.

"Konsey'in anlamlı bir şekilde harekete geçmesi için daha kaç kere bu konuların hatırlatılması lazım?" sorusunu yönelten Joyini, Konsey'in ateşkes çağrısı yapma görevi olduğunu vurguladı.

Joyini, Gazze'de ramazan ayında talep edilen ateşkes kararının uygulanmadığını ve Konsey'in buna uygun cevap vermediğini ifade etti.

UAD kararları uyarınca aynı zamanda tüm ülkelerin İsrail'i engellemek zorunda olduğunu ve Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal etmemeleri gerektiğini kaydeden Joyini, "Bu tüm ülkelere İsrail'in soykırım teşkil edebilecek askeri faaliyetlerini fonlama ve kolaylaştırmayı sonlandırma yükümlülüğü getiriyor." uyarısını yaptı.

Joyini, Güney Afrika'nın Konsey'e İsrail'in soykırım niyetini ortaya koyan delillerin bulunduğu bir dosyayı verdiğini kaydetti.