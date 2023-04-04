Filistin, İsrail Kuvvetlerinin Batı Şeria'da İki Kişiyi Öldürmesini Kınadı

RAMALLAH/GAZZE, 4 Nisan (Xinhua) -- Filistin Yönetimi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında iki kişiyi öldürmesini kınadı.

RAMALLAH/GAZZE, 4 Nisan (Xinhua) -- Filistin Yönetimi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında iki kişiyi öldürmesini kınadı.

Filistin Devlet Başkanı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin, Filistinlilere yönelik devam eden saldırılardan "tamamen sorumlu" tutulması gerektiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü sabah saatlerinde, Nablus'un eski şehir bölgesinde iki kişinin İsrailli askerler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu. Olay esnasında İsrail kuvvetleri Nablus'ta, İsrail tarafından aranan Filistinlileri tutuklamak için baskın düzenliyordu.

Sözcü Ebu Rudeyne, Filistinlilerin öldürülmesi de dahil olmak üzere İsrail'in tek taraflı eylemlerinin devam etmesinin, "gerilime, şiddet sarmalına ve istikrarsızlığa yol açacağı" uyarısında bulundu.

Sözcü, uluslararası toplumu, Filistinlilere yönelik "cinayetlerine" son vermesi için İsrail hükümetine baskı yapmaya çağırdı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Pazartesi günü Nablus'ta düzenlenen baskında, silahlı kişilerin İsrail askerlerine ateş açması ve İsrail birliklerinin gerçek mermilerle karşılık vermesi üzerine bu kişilerin bazılarının vurulduğunu belirtmişti.

Açıklamada askerlerin, Mart ayının sonlarında bir araçtan ateş açarak iki İsrailli askerin yaralanmasına neden olan şüphelileri aradığı, baskın sırasında askeri ekipmanın da ele geçirildiği ifade edildi.

Bu yılın başlarından bu yana Batı Şeria'da Filistinliler ile İsrailliler arasındaki gerginlik giderek artıyor. İki tarafın da verilerine göre yılın başından bu yana Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalarda 90'ın üzerinde Filistinli ve 15 İsrailli hayatını kaybetti.