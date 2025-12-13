Haberler

Filistin'den "Tel Aviv'in 19 yerleşimi onaylamasının yasa dışı olmadığını savunan" ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Batı Şeria'daki yeni yerleşimleri onaylama kararına yönelik açıklamalarını kınayarak, bu faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Filistin, "İsrail'in tüm yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı ve uluslararası meşruiyet kararları ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu" belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 19 yeni yerleşimi onaylama kararının yasa dışı olmadığını iddia etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ebu Rudeyne, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin "tamamının yasa dışı ve uluslararası meşruiyet kararları ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu" kaydetti.

Ayrıca ABD'nin İsrail Büyükelçisinin yerleşimi destekleyen açıklamalarının "kabul edilemez ve kınanması gereken" nitelikte olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, bu açıklamaların tüm yerleşimleri yasa dışı sayan 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında ifadesini bulan uluslararası mutabakata da aykırı olduğunu aktardı.

Ebu Rudeyne, "İşgalcilere ve politikalarına meşruiyet tanıma yetkisine sahip hiç kimse yoktur." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin "şiddeti ve tırmanışı durdurmak, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış sağlamakla ilgileniyorsa uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı kalması" gerektiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, Filistinlilerin meşru haklarının tanınmasının "herkes için barış ve güvenliği sağlamanın tek yolu" olduğunu belirtti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yasa dışı yerleşimi onaylamasını savunmuştu.

Tel Aviv yönetiminin 19 yasa dışı yerleşimi onaylamasına tepki göstermek için hiçbir neden olmadığını öne süren Huckabee, "Bu ilhak değil. Bu egemenlik ilanı da değil." iddiasında bulunmuştu.

Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 35 yasa dışı yerleşimi onayladığını, bunların hepsinin "C Bölgesi'nde" olduğunu ve yasa dışı olmadığını öne sürmüştü

Öte yandan Huckabee bir mülakatında İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını da savunmuştu.

İsrail kabinesinin, statükoyu değiştirme ve ilhak adımlarını sıklaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yasa dışı yerleşimin kurulmasını onayladığı belirtilmişti.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Duştan çıkan genç kadın, telefonundan gelen sesle şoke oldu
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
title