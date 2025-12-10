Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 764 konut inşasını onaylamasına tepki

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek 764 yeni yasa dışı konut inşa etme kararını kınadı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ebu Rudeyne, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 764 yeni yasa dışı konut inşa etme planını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in kararının bölgede şiddeti durdurmayı ve istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası çabaları baltalama girişimi olduğunu ifade etti.

" İsrail'in yeni konut inşa kararının kimseye güvenlik sağlamayacağını" aktaran Ebu Rudeyne, İsrail'in kararının kabul edilemez olduğunu, uluslararası hukuk ile Batı Şeria ve Gazze'de yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararını ihlal ettiğini vurguladı.

Ebu Rudeyne, "Bölgeyi alevlendirmeyi, şiddet ve döngüsüne sürüklemeyi ve bundan kurtarma çabalarını baltalamayı amaçlayan bu yıkıcı politikanın ciddi sonuçlarından işgalci İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'ye seslenen Ebu Rudeyne, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, işgalci İsrail makamlarına yerleşim politikalarını, ilhak girişimlerini, yayılmayı ve Filistin topraklarının gasbedilmesini bırakması için baskı yapmasını talep ediyoruz." dedi.

Ebu Rudeyne, ABD'ye İsrail'i uluslararası hukuka ve BM kararlarına uymaya zorlama çağrısı yaptı.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Sivil İdaresine bağlı Yüksek Planlama Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 764 yeni yasa dışı konutun inşasına onay vermişti.

İsrail'de yerleşim karşıtı "Barış Şimdi" hareketinin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden 700 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de yaklaşık 250 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını vurguluyor.