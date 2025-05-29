Filistin, İsrail'in Vatandaşlık İptali Planını Kınadı

Filistin, İsrail'in hapishanelerinde tutulan İsrail vatandaşı 4 kişinin vatandaşlığını, hapis süreleri boyunca Filistin yönetiminden para aldıkları gerekçesiyle iptal etme planını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "Filistinlilerin sınır dışı edilmesi yasası"nı uygulamaya başlatacaklarına dair açıklamalarını, "asılsız bahaneler ve gerekçelere" dayandığını ifade etti.

İsrail'de "48 Arapları" şeklinde tanımlanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin, İsrail vatandaşlığının iptal edilmesi uygulamasının özellikle Doğu Kudüs'ten olmak üzere, toprakları asli sahiplerinden arındırmaya dayanan bir Tel Aviv politikasının parçası olduğunu vurgulayan Dik, Filistin'in bu adımı "son derece tehlikeli" bulduğunu ve kınadığını kaydetti.

Böyle bir girişimin uluslararası hukukun ihlali olacağına değinen Dik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistinlilerin sınır dışı edilmesi yasası olarak adlandırılan bu keyfi ve yasa dışı uygulamanın sonuçlarını uluslararası toplumun unsurlarıyla birlikte takip ediyoruz. Amacımız, İsrail hükümetine bu karardan geri dönmesi ve derhal uygulamayı durdurması için baskı yapmak. Söz konusu yasa özellikle, işgal makamlarının herhangi bir Filistinliye adil yargılama olmaksızın kolayca suç isnat etmesine imkan tanıyor ki bu, uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlalidir."

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın İsrail vatandaşı 4 Filistinlinin vatandaşlığının iptal edilmesi dosyasının "ileri bir aşamada" olduğunu söylemişti.

Katz, cinayet ve nefret yolunu seçtiğini iddia ettiği kişileri sınır dışı etmekle, vatandaşlıktan çıkarmakla ve bedelini ödetmekle tehdit etmişti.

İsrail Meclisi 15 Şubat 2023'te, 95'e karşı 10 oyla "Vatandaşlık Yasası"nda bir değişikliği onaylamıştı.

Bu değişiklik, İçişleri Bakanı'na, Filistin yönetiminden maddi yardım aldığı tespit edilen vatandaşların İsrail vatandaşlığını veya Doğu Kudüs'teki daimi oturum hakkını iptal ettirmek üzere Yüksek Mahkeme'ye başvurma yetkisi veriyor.

Yasa değişikliği, mahkumiyet süresi sona eren Filistinli tutukluların, serbest bırakıldıktan sonra Batı Şeria'daki Filistin yönetimi bölgelerine veya Gazze Şeridi'ne sınır dışı edilmesini öngörüyor.