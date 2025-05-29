Filistin, İsrail'in Vatandaşlık İptali Planını Kınadı

Filistin, İsrail'in Vatandaşlık İptali Planını Kınadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, İsrail'in hapishanelerde tutulan 4 İsrail vatandaşı Filistinlinin vatandaşlığını iptal etme planını 'tehlikeli' ve 'uluslararası hukuku ihlal eden bir uygulama' olarak kınadı. Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı, bu uygulamanın amacının Filistinlileri sınır dışı etmek olduğunu belirtti.

Filistin, İsrail'in hapishanelerinde tutulan İsrail vatandaşı 4 kişinin vatandaşlığını, hapis süreleri boyunca Filistin yönetiminden para aldıkları gerekçesiyle iptal etme planını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "Filistinlilerin sınır dışı edilmesi yasası"nı uygulamaya başlatacaklarına dair açıklamalarını, "asılsız bahaneler ve gerekçelere" dayandığını ifade etti.

İsrail'de "48 Arapları" şeklinde tanımlanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin, İsrail vatandaşlığının iptal edilmesi uygulamasının özellikle Doğu Kudüs'ten olmak üzere, toprakları asli sahiplerinden arındırmaya dayanan bir Tel Aviv politikasının parçası olduğunu vurgulayan Dik, Filistin'in bu adımı "son derece tehlikeli" bulduğunu ve kınadığını kaydetti.

Böyle bir girişimin uluslararası hukukun ihlali olacağına değinen Dik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistinlilerin sınır dışı edilmesi yasası olarak adlandırılan bu keyfi ve yasa dışı uygulamanın sonuçlarını uluslararası toplumun unsurlarıyla birlikte takip ediyoruz. Amacımız, İsrail hükümetine bu karardan geri dönmesi ve derhal uygulamayı durdurması için baskı yapmak. Söz konusu yasa özellikle, işgal makamlarının herhangi bir Filistinliye adil yargılama olmaksızın kolayca suç isnat etmesine imkan tanıyor ki bu, uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlalidir."

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın İsrail vatandaşı 4 Filistinlinin vatandaşlığının iptal edilmesi dosyasının "ileri bir aşamada" olduğunu söylemişti.

Katz, cinayet ve nefret yolunu seçtiğini iddia ettiği kişileri sınır dışı etmekle, vatandaşlıktan çıkarmakla ve bedelini ödetmekle tehdit etmişti.

İsrail Meclisi 15 Şubat 2023'te, 95'e karşı 10 oyla "Vatandaşlık Yasası"nda bir değişikliği onaylamıştı.

Bu değişiklik, İçişleri Bakanı'na, Filistin yönetiminden maddi yardım aldığı tespit edilen vatandaşların İsrail vatandaşlığını veya Doğu Kudüs'teki daimi oturum hakkını iptal ettirmek üzere Yüksek Mahkeme'ye başvurma yetkisi veriyor.

Yasa değişikliği, mahkumiyet süresi sona eren Filistinli tutukluların, serbest bırakıldıktan sonra Batı Şeria'daki Filistin yönetimi bölgelerine veya Gazze Şeridi'ne sınır dışı edilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fıstık yiyip husumetlisini öldüren cani: Psikolojim bozuldu

Fıstık yiyip kurşun yağdırmıştı! Bilindik bahanenin arkasına saklandı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem

Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Serdal Adalı'dan Rafa Silva - Galatasaray haberleri sonrası ilk açıklama: Anca formasını alırlar

Serdal Adalı'dan Galatasaray'a: Rafa'nın anca formasını alırlar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.