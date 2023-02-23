Filistin, İsrail'in Nablus'taki Baskınına İlişkin Güvenlik Konseyi Oturumu Talep Edecek Güncel Haberler RAMALLAH, 23 Şubat (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Çarşamba günü İsrail askerlerinin düzenlediği baskında 10 Filistinlinin öldürülmesi üzerine Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden acil oturum talebinde bulunacak. RAMALLAH, 23 Şubat (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Çarşamba günü İsrail askerlerinin düzenlediği baskında 10 Filistinlinin öldürülmesi üzerine Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden acil oturum talebinde bulunacak. Filistin'in resmi haber ajansında yer alan haberde, Filistin'in ülke topraklarındaki halk için uluslararası koruma talep edeceği ve "Nablus'da İsrail'in işgalci güçleri tarafından işlenen katliamı" kınayacağı belirtildi. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki yaptığı basın açıklamasında Filistin Yönetimi'nin, Arap Birliği'nden delegeler düzeyinde acil toplantı talep ettiğini söyledi. Filistin Yönetimi'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan da acil toplantı talebinde bulunduğunu kaydeden el-Maliki, "toplantıların, İsrail askerlerinin Nablus'ta yaptıklarının kitlesel ve bireysel boyutta kınanmasını sağlamayı amaçladığını" sözlerine ekledi. Çarşamba günü Nablus'da dört saat süren İsrail askeri operasyonu sırasında İsrail askerleri, 10 Filistinliyi öldürmüş, 102 kişiyi de yaralamıştı. Yaralıların altısının durumunun kritik olduğu bildirildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Nablus'da meydana gelen olaylar konusunda "ciddi endişe" duyduğunu belirtti. Kaynak: Xinhua / Güncel Filistin İsrail Güncel Haberler

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