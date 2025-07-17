Filistin, İsrail'in Kutsal Aile Kilisesi'ne Yönelik Saldırısını Kınıyor

Filistin, dünya kiliselerini İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) yönelik saldırısını kınamaya çağırdı.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Kutsal Aile Kilisesi'ne bombardımanı, "Hristiyan kutsallarına yönelik artan saldırılar silsilesinde son derece tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirildi.

Komite açıklamasında, "Bu saldırı, sivilleri ve ibadet yerlerini aynı anda hedef alan sistematik bir ihlal politikasını ortaya koymaktadır. Bu tutum, ne uluslararası sözleşmelere ne de insani ve dini değerlere saygı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Kutsiyet sahibi patriklere, başpiskoposlara ve dünya kiliselerinin ruhani liderlerine, acilen bu saldırıları açık ve cesur bir şekilde kınama; kiliseler ile inananların hedef alınmasından işgal devletini sorumlu tutmaları" çağrısında bulunuldu.

Bu suçların derhal durdurulması ve faillerinin uluslararası adalet önünde hesap vermesi için hükümetler ve karar alıcılara baskı yapılması istenen açıklamada, "Artık sessizlik kabul edilemez. Tutumlar net şekilde ortaya konmadıkça, sadece dua etmek yeterli değildir." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kiliseler bugün, taşıdıkları değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, kutsal topraklardaki kadim Hristiyan varlığını hedef alan sistematik bir siyasete karşı net ve kararlı bir duruş sergilemekle yükümlüdür."

İsrail ordusu bugün, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef almıştı.

Kudüs'teki Latin Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Kutsal Aile Kilisesi'ne saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri kritik ve ikisi ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, kilisede yerinden edilen yaklaşık 400 Hristiyan'ın barındığını söylemişti.