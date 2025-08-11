Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef almasını kınadı

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Gazze Şeridi'nde, aralarında iki Al Jazeera muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecileri öldürmesini sert bir dille kınadı ve "işgalcilerin hesap vermesini, suçlarının durdurulmasını" çağrısı yaptı.

Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde mesleki görevlerini yerine getiren Filistinli gazetecileri hedef alan ve şehit olmalarına yol açan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazetecileri hedef almanın bir "savaş suçu" ve "uluslararası insani hukukun açık ihlali" olduğunu vurgulayan Şeyh, uluslararası toplumu ve basın özgürlüğüyle ilgili kurumları, "işgalciye hesap sormak ve Filistin halkına karşı devam eden suçlarını durdurmak için acilen harekete geçmeye" çağırdı.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu açıklama yaparak saldırıda Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etmişti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edilmişti.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 238'e yükseldi.