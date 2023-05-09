Filistin, İsrail'in Gazze'de Can Kaybına Yol Açan Hava Saldırılarını Kınadı

RAMALLAH/GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Filistin, İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve en az 13 Filistinlinin ölümüne neden olan hava saldırılarını kınadı.

RAMALLAH/GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Filistin, İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve en az 13 Filistinlinin ölümüne neden olan hava saldırılarını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı basın açıklamasında, Filistin yönetiminin " İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çocuk, kadın ve haneleri hedef alarak Filistin halkına karşı tırmandırdığı gerilimi kınadığını" söyledi.

Rudeyne, bölgeyi şiddet, gerginlik ve istikrarsızlık açmazına sürükleyen bu tehlikeli tırmanıştan tamamen İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Sözcü, ABD'nin, İsrailli yetkililerin Filistin halkına karşı, özellikle de çocuk ve kadınları etkileyen "devam eden suçlarını" sürdürmelerine izin vermemesi gerektiğini söyledi.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları, Salı günü Gazze Şeridi'nde Filistin İslami Cihad hareketinin üst düzey askeri liderlerini barındıran bina ve dairelere eşzamanlı ve beklenmeyen hava saldırıları düzenledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında en az 13 Filistinli hayatını kaybetti ve 20'den fazla kişi yaralandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye yaptığı basın açıklamasında, "Gazze'ye yönelik beklenmedik saldırılar, öldürme ideolojisinin ete kemiğe bürünmüş halidir" dedi.

Başbakan, Birleşmiş Milletler'i "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Filistin halkına yönelik katliamlarını kınamaya" çağırdı.