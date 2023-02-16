Filistin: İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik kısıtlamalarına karşı siyasi ve hukuki girişim başlattık

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik "kötü muamelesi ve kısıtlamalarına" karşı siyasi, diplomatik ve hukuki girişim başlattığını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik "kötü muamelesi ve kısıtlamalarına" karşı siyasi, diplomatik ve hukuki girişim başlattığını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinlilerin maruz kaldığı uygulamalar konusunda Filistin yönetiminin harekete geçtiği belirtildi.

Dik, detay vermeksizin "Dışişleri Bakanlığı, tutukluların maruz kaldığı kötü muameleyi ortaya çıkarmak amacıyla uluslararası siyasi, diplomatik ve hukuki bir girişim başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Filistinli tutukluların, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "şiddetli saldırısı ve zulmüne" maruz kaldığına dikkati çeken Dik, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar, (Filistinli) mahkumların onlarca yıldır verdiği mücadele ve fedakarlıklar yoluyla elde ettikleri kazanımları geri almaya yönelik bir adımdır. İsrail'in onları öldürmeye ve iradelerini kırmaya dönük resmi bir girişimdir."

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tutuklular, İsrail'in kötü niyetli uygulamalarına karşı gelmeye devam ediyor ve ramazan ayıyla birlikte açık grevine gidiyor." dedi.

Filistinli tutuklulara yeni kısıtlamalar

Filistin Esirler Cemiyeti, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Nefha ve Celbu cezaevlerindeki koğuşlara nakledilen tutukluların duş saatlerini azaltacağını, gün içinde her bir koğuşa bir saat duş izni vereceğini ve su miktarını kısıtlayacağını duyurmuştu.

Cemiyet, 14 Şubat'ta da Nefha Hapishanesindeki Filistinli tutukluların, baskıcı uygulamalar nedeniyle itaatsizlik eylemine başlayacağını, eylemin daha sonra diğer hapishanelere yayılacağını açıklamıştı.

İsrail hapishanelerinde 29'u kadın, 150'si çocuk yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.