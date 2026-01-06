Haberler

Filistin, İsrail ordusunun üniversiteye baskın düzenlemesini kınadı

Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'ne düzenlediği baskını kınadı. Baskında 6 kişi yaralanırken, üniversitenin eğitim hakkının ihlal edildiği vurgulandı.

Filistin, İsrail ordusunun, "Hind Receb'in Sesi" filminin gösterimini engellemek için Batı Şeria'da Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenleyerek 6 kişiyi yaralamasını kınadı.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenlemesi kınandı.

İsrail ordusunun üniversitenin ana kapısını kırdığı, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attığı, bu sebeple yaralananların olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu ihlaller tüm uluslararası norm ve sözleşmelere aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun üniversiteyi hedef alan baskını kınandı.

Açıklamada, "Bu saldırılar, üniversitelerin ve genel olarak eğitim kurumlarının saygınlığını ihlal edilmesini suç sayan tüm uluslararası norm ve sözleşmeleri açıkça hiçe saymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Birzeit Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da üniversitenin öğrencilerle doluyken İsrail baskınına maruz kaldığı aktarıldı.

İsrail baskınının kınandığı açıklamada, "Bu saldırı, Filistinlilerin eğitimini ve öğrenme hakkını hedef alan organize bir suçtur." ifadesine yer verildi.

İsrail askerleri, "Hind Receb'in Sesi" filminin gösterimini engellemek için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenlemiş ve 6 kişiyi yaralamıştı.

