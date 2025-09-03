Filistin, İsrail'in Batı Şeria Planlarını Kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'nın statüsünü değiştirme planlarının Tel Aviv yönetimine işgal altındaki topraklar üzerinde herhangi bir hak tanımayacağını teyit etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi" yönündeki çağrısına tepki gösterildi.

Smotrich'in yerleşim faaliyetlerinin derinleştirilmesi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı gibi provokatif çağrılarının ve takındığı tutumun şiddetle kınandığı ifade edildi.

Smotrich'in sözlerinin iki devletli çözüm uyarınca Filistin Devleti'nin kurulması fırsatını hedef alan doğrudan bir tehdit ve Filistin Ulusal Yönetimi ile Filistin halkına karşı aleni bir provokasyon olduğu belirtildi.

Bunun, Filistin halkına karşı işlenen ilhak, soykırım ve zorla göç ettirme suçlarının bir parçası olarak İsrailli yetkililer tarafından yapılan bir dizi provokatif çağrının son halkası olduğu vurgulandı.

Nablus ve Kalkilya vilayetlerinde 455 dönüm arazinin, El Halil'de bir evin, eski El Halil belediye binasının ve bir okulun gasbedildiğine ve devam eden yıkımlara dikkat çekildi.

İsrail'in tüm yasa dışı tek taraflı uygulamaları ve Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki tarihi, siyasi ve hukuki statükoyu değiştirme planları kınandı.

Açıklamada ayrıca zaten tümüyle gayrimeşru ve geçersiz sayılan bu uygulamaların İsrail'e Filistin toprakları üzerinde hiçbir hak sağlamayacağı vurgulandı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere verdiği destekle önce çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki boş arazilerin tamamını İsrail'e ilhak etmesi çağrısında bulunmuştu.

Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 82'sini oluşturuyor.