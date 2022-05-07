Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşimlerde 4.000 Konut İnşa Etme Kararını Kınadı

RAMALLAH, 7 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Cuma günü, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde 4.000 konut inşaatını onaylamasını kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, bu hamlenin "işgal altındaki Filistin Devletine zarar verecek şekilde yerleşimlerdeki inşaatları hızlandırmayı amaçladığı" belirtildi. İsrail yerleşimlerinin "uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin ihlali" olduğunu belirten açıklama, bu hamleyi "barışa ulaşma olasılığına ve anlaşmazlığı iki devletli çözüm ilkesine göre çözme çabalarına karşı ciddi bir tehdit" olarak kınadı.

Cuma günü, Batı Şeria'da faaliyet gösteren İsrail yönetim birimi yaptığı açıklamada, İsrail Sivil İdaresinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde yaklaşık 4.000 konut inşa edeceğini bildirdi. Buna karşılık, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail hükümetinin yeni yerleşimleri onaylamasının ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. Iştiyye, İsrail'in, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ilçesinin güneyinde yer alan Masafer Yatta bölgesindeki 12 küçük köyü yıkma kararını da kınadı. Iştiyye, "Bu planlar, işgal hükümetinin Filistin halkına karşı uyguladığı zulüm, ırkçılık ve etnik temizlik politikaları nedeniyle gergin durumda olan bölgede güvenlik ve barışa tehdit teşkil etmektedir" dedi.

Xinhua / Güncel