Filistin, İsrail'i BM'nin çocuklara zarar veren ülkeler listesine almasını memnuniyetle karşıladı

Filistin, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail ordusunu "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye almasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, resmi haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, BM'nin söz konusu adımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "BM Güvenlik Konseyi'nin artık Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te halkımıza yönelik işlenen soykırım suçlarını durdurma yönünde karar alması gerekiyor." dedi.

"Saldırganlığı durdurmanın ve uluslararası meşruiyet kararlarını uygulamanın zamanı geldi." ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik katliamlara devam eden İsrail'in söz konusu listeye çok önceden alınması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan bugün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM'nin İsrail ordusunu "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.