Filistin: İsrail, baskın ve ihlalleriyle bölgeyi şiddet sarmalına sürüklüyor

Filistin yönetimi, İsrail'in Mescid-i Aksa ile işgal altındaki topraklara düzenlediği baskınlarla bölgeyi şiddet sarmalına sürüklediğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi öldürmesini ve fanatik Yahudilerin "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle polis korumasında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

"İsrail işgal yetkilileri, planlarını hayata geçirmek için sürekli halkımızı ve haklarını hedef alıyor." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, İsrail'in baskın ve ihlallerle bölgeyi şiddet sarmalına sürüklediğini vurguladı.

BM'ye "Filistinlilerin korunması için pratik adımlar atma" çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) "Filistinliler için uluslararası koruma sisteminin harekete geçirilmesi ve İsrail'i Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmeye zorlamaya yönelik gerekli pratik adımların atılması" çağrısı yapıldı.

Nur Şems Mülteci Kampı'na ve Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınların kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından yapılan baskın ve ihlallerin yanı sıra işgal güçlerinin halkımıza karşı işlediği yargısız infazlar bir savaş suçudur. İşgal ordusunun halkımıza yönelik saldırı ve ihlalleri, İsrail'in resmi politikası olarak bölgede şiddet sarmalını körüklemeye ve çatışma alanını büyütmeye yönelik en geniş çağrıdır."

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh da Nur Şems Mülteci Kampı ile Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları kınayarak, "(İsrail'in) Bu suç politikası, bölgenin şiddet, daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açacaktır." dedi.

Filistinli gruplardan "işgale karşı kapsamlı direnişi artırma" mutabakatı

Öte yandan Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Örgütü, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam yaptıkları toplantının ardından, ortak yazılı açıklama yayımladı.

Filistinli gençlere "Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarına engel olmaları" çağrısında bulunulan açıklamada, Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Örgütü'nün "işgale karşı başta silahlı olmak üzere kapsamlı direnişi artırma ve tüm konularda her türlü koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabakat sağladığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Beyrut'taki toplantıda güncel gelişmelerin yanı sıra suikast, baskınlar, Kudüs'teki ihlaller, ilhak ve yasa dışı yerleşim projelerini sürdürme gibi İsrail'in Filistin halkına karşı uygulamalarıyla mücadele yollarının konuşulduğu belirtildi.

Beyrut'ta gerçekleştirilen üçlü toplantıya Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, Filistin Halk Kurtuluş Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mizhir katılmıştı.

Mescid-i Aksa'ya ve Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinli öldürülmüş, bir İsrail askeri ise yaralanmıştı.

İsrail polisinin korumasında 317 fanatik Yahudi de "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.