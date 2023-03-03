Filistin, İsrail Başbakanı'nın Batı Şeria'daki Yerleşim Yerine Ziyaretini Kınadı

RAMALLAH, 3 Mart (Xinhua) -- Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki Har Brakha yerleşim yerine yaptığı ziyareti kınadı.

RAMALLAH, 3 Mart (Xinhua) -- Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki Har Brakha yerleşim yerine yaptığı ziyareti kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında "Netanyahu'nun Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği provokatif ziyareti, düşmanca açıklamalarını ve tutumunu reddediyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamadaysa Netanyahu ve eşi Sara'nın, Pazar günü Nablus'un güneyindeki Huvvara kasabasında Filistinlilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki İsraillinin ailesine taziyede bulunmak üzere yerleşim yerine gittiği dile getirildi.

Pazar günü Huvvara'da araç içindeki silahlı bir Filistinlinin ateş açması sonucu iki İsrailli hayatını kaybetmişti. Buna karşılık İsrailli yerleşimciler kasabaya saldırarak onlarca aracı ve evi ateşe vermişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu'nun ziyareti hiçbir şekilde meşru ya da yasal niteliğe sahip değildir, uluslararası hukuk kuralları, BM kararları ve imzalanan anlaşmalara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, "ziyaretin İsrail hükümetinin ve yerleşim yerleriyle yerleşimcilerden oluşan bir hükümete başkanlık eden başbakanının gerçek yüzünü ortaya çıkardığını ve barış sürecinin yeniden canlandırılması fırsatını sabote ettiğini" belirtti.

Netanyahu'nun ziyareti, 1 Ocak'tan beri Filistinlilerle İsrailliler arasında devam eden gerginliğin ortasında gerçekleşti.

İsrail, 1967'de Batı Şeria'nın kontrolünü ele geçirmiş ve onlarca yerleşim yeri kurmuştu. Yerleşim yerleri konusu, Filistin-İsrail ihtilafının en önemli konuları arasında yer alıyor ve 2014 yılında iki taraf arasında yürütülen son barış görüşmelerinin tıkanmasının ana nedenlerinden birini oluşturuyor.