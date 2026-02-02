Haberler

Eski Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin meşruiyetine alternatif siyasi ve güvenlik vesayetine karşıyız

Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere dair endişelerini dile getirerek, ulusal güvenlik anlayışında 'tehlikeli bir dönüşüm' yaşandığını ve meşruiyetin alternatif yapılandırmalara karşı çıktıklarını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve eski Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ulusal güvenlik anlayışında "tehlikeli bir dönüşüme" işaret ettiğini belirterek, Filistin meşruiyetine alternatif siyasi ve güvenlik vesayeti kurulması girişimlerine karşı olduklarını bildirdi.

Filistin Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün Ramallah'ta düzenlediği konferansta konuşan Iştiyye, Filistin Ulusal yönetimi dışında paralel yapılar oluşturulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Gazze ile Batı Şeria'yı kapsayan tek, bağımsız bir Filistin devletine geçişin zorunlu olduğunu söyledi.

İştiyye, "Barış Kurulu uygulamalarının" uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini ve Gazze'ye vesayet dayatma girişimi olduğunu vurguladı.

Iştiyye ayrıca, Filistin iç reformunun yargı bağımsızlığı, kamu kaynaklarının korunması ve genel seçimlerin yapılmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
