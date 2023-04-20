Filistin'in Ramallah kentinde bayram arifesinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin çarşı pazarlarında Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik göze çarpıyor.

Ülkenin içinden geçtiği ekonomik krize ve zor şartlara rağmen Batı Şeria'nın ticari ve siyasi merkezi sayılan Ramallah bayram arifesinde hayli hareketli.

Ramazan için süslenmiş sokaklar, şimdi de bayramı karşılama telaşındaki Filistinlilerle dolup taşıyor. Esnafın yoğun mesai harcadığı kentte cadde ve sokaklarda çok sayıda tezgah açıldı.

Gece geç saatlere kadar açık mağazaların yanı sıra çocukların ilgisini çeken rengarenk çeşit çeşit balon, pamuk şeker satıcıları ile geleneksel tatlı tezgahları rağbet görüyor.

Filistinliler, geç saatlere kadar kent merkezindeki çarşıdan bayram alışverişi yaparken, ramazanın son günleri münasebetiyle oruçlarını dışarıda açmayı tercih edenler de aşina oldukları sokak lezzetlerine yöneliyor.

İftar sofralarının çevresinde cepken, şalvar ve çiçeklerle süslenen ibrikleriyle şerbetçiler boy gösteriyor. Filistinliler bayram sofralarını şenlendirmek için kuru yemiş almayı da ihmal etmiyor.

Çocuklara bayramlık alışverişi

Ramallah'taki meşhur El-İrsal Caddesi'nde bayram alışverişine çıkan Filistinli İbrahim Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşıdaki bayram öncesi yaşanan hareketliliğe işaret ederek, "Vakit gece yarısına yaklaşsa bile caddelerde adım atacak yer bulamıyoruz. Sanki bütün kent ayakta. Herkes çarşıda." dedi.

İftarlarını yaptıktan sonra gece saatlerinde alışverişe çıkmayı tercih ettiklerini söyleyen Cemal, "Hayat pahalılığına rağmen bayram sevincini yaşamaları ve mutlu olmaları için çocuklarıma bayramlık kıyafetler aldım." diye konuştu.

Aynı caddede alışverişe çıkan Esma Abdulgani de, "Ailemle kentteki bir restoranda iftar yaptık ve alışverişe çıktık. Fiyatlar yüksek ama bayram için alışveriş yapmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Kasım 2021'den bu yana yalnızca bir kere maaşının tamamını alabildiğini ifade eden Filistinli Muhammed Ömer de pahalılığa dikkati çekerek, yalnızca zaruri ihtiyaçları ve çocuklara bayramlık giysi almak için çarşıya çıktıklarını belirtti.

"Mali krizden dolayı maaşlarımızı eksik alıyoruz. Nisan maaşının yüzde 30'u bugün avans olarak yatırıldı." diyen Ömer, bunun ancak ihtiyaçların bir kısmını almak için yeterli olduğunu aktardı.

Bayram hareketliliği önceki yıllara göre zayıf

Çarşı pazarda bayram öncesi hareketlilik görülse de esnaf, ekonomik koşulların bayrama da gölge düşürdüğünü ifade ediyor.

Ramallah'ta ayakkabı mağazası bulunan Muhammed Kamil, "Filistin hükümetinin bir yıldan uzun süredir memurların maaşlarını ödeyememesi nedeniyle ülke boğucu bir mali krizden geçiyor." diye konuştu.

Kamil, "Bayram öncesi bir hareketlilik var ancak bu canlılık önceki yıllara göre daha zayıf. Müşteriler daha ucuz ürünler arıyor ve kalitesine de dikkat etmiyor." dedi.

Dükkanında yerli ürünlerin yanı sıra ithal markalara da yer veren Hıdr Abdulbasit ise Filistin'in iç kesimleri ile Kudüs kentinden gelen müşterilerin ithal ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini ifade etti.

Abdulbasit, ayrıca ramazan dolayısıyla alışverişin gündüz vakitlerinden çok akşam saatlerinde arttığına dikkati çekti.

Kıyafet mağazası bulunan Cuma Hamayil ise müşterilerin daha çok yerli ürünleri tercih ettiğini dile getirdi.

Hamayil, ülkede ekonomik durumun her geçen gün daha kötüye gitmesinden dolayı endişeli olduğunu söyledi.

İsrail'in kesintileri Filistin'de maaşların ödenmesini etkiliyor

İsrail'in Filistin yönetimi adına topladığı vergilerden yaklaşık 2 yıldır kesinti yapması ve dışarıdan gelen desteğin de azalması sonucu yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Filistin hükümeti Kasım 2021'den bu yana memur maaşlarını tam ödeyemiyor.

İki yıldır Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden aylık 50 milyon şekellik (14,5 milyon dolar) kesinti yapan İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, bu kesintinin 2 katına çıkarılması kararı alındığını belirtmişti.

İsrail, söz konusu kesintinin, Filistin yönetiminin, tutuklu ve şehit ailelerinin yakınlarına tahsis ettiği fona tekabül ettiğini öne sürüyor.