Filistin'in Ramallah Belediye Başkanı Kassis: Dünyada sivillerin katlini kınıyoruz

İSTANBUL'da dünya belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Mega Şehirler Zirvesi'ne katılan Filistin Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis, "Tüm dünya Gazze'de yaşanan bu trajediyle uyandı. Gerçekten büyük bir trajediydi. Dünya genelinde sivillerin katlini kınıyoruz ve bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diyalog, iletişim kurmamızın en kısa yolu. Ortak paydada buluşmak ve öldürmek yerine medeni diyalog yöntemini kullanmak gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde düzenlenen Mega Şehirler Zirvesi'ne katılan; Filistin'in 70 bin nüfuslu Ramallah kentinde belediye başkanlığı yapan Issa Kassis DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın İsrail kentlerine saldırısı sonrasında bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendiren Kassis, "Tüm dünya Gazze'de yaşanan bu trajediyle uyandı. Gerçekten büyük bir trajediydi. Dünya genelinde sivillerin katlini kınıyoruz ve bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diyalog iletişim kurmamızın en kısa yolu. Ortak paydada buluşmak ve öldürmek yerine medeni diyalog yöntemini kullanmak gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Yaşanan saldırının siviller açısından gelecekteki yansımaları üzerine görüşü sorulan Kassis, "Türkiye'de Filistin'i destekleyen eylemlere ilişkin Issa Kassis, "Aslında gelecek geçmişin dilini konuşur. Bu nedenle gelecekten öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum Köprüler inşa etmeliyiz duvarlar yerine. Adaletin kazanması gerekiyor. " dedi.

"ACIYI İKİ TARAF İÇİN DE HİSSEDİYORUM"

Türkiye'de Filistin'i destekleyen eylemlere ilişkin Issa Kassis, "Aslında gelecek geçmişin dilini konuşur. Bu nedenle gelecekten öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum Köprüler inşa etmeliyiz duvarlar yerine. Adaletin kazanması gerekiyor. Adalet derken kastettiğim şey buydu. Daha önce yaşadığımız şeylerin yakın zamanda gerçekleşen olayları haklı çıkardığını söyleyemem. Fakat bir işgal olduğu doğru ve sahada sivil saldırılar olduğu doğru. Fark etmek lazım ki Filistin halkı uzun süredir yardımsız kalmış ve kendilerini savunmaya fırsat bulamamış bir halk. Dolayısıyla Filistin halkıyla dayanışma artıyor. Yine de karşı tarafın acısını da hissediyorum ve bunu bizim de can kaybetmemize rağmen söylüyoruz; ama hem barış için yaşamalıyız, hem de barış için ölmemeliyiz. Fakat barışın önkoşulu tabii ki adalet, işgal altında yaşayan insanlar için adalet" şeklinde konuştu. Zirvenin ardından gece ülkesine döneceğini ifade eden Kassis, "Henüz uluslararası haberleri okumadım. Ülkemde olup bitenlerle çok meşguldüm. Bugün geri dönüyorum ve sular bile kapalı durumda. Benim ümidim, hepimizin ümidi daha iyi yarınların olması ve Tanrı'nın oradaki insanların yaşamlarını kutsaması ve Filistin'de barışın hakim olması" dedi.

"HALKIMIZIN FİLİSTİN İÇİN YAŞAMASINI İSTİYORUZ"

"Biz halkımıza yatırım yapıyoruz ve iyi vatandaşlığa yatırım yapıyoruz" diyen Kassis, "İyi vatandaşlıkla beraber ne geliyor ? İnsanlar ülkeleri ve vatandaşları için iyi olan şeyleri yapmaya başlıyorlar. Aynı topraklarda yaşayan insanlara saygı duymaya başlıyorlar. Fakat öyle bir noktaya geldik ki artık cevabı olmayan sorular soran yeni nesillere işgali açıklayamıyoruz. Sosyal medya ve dış dünyayla bağlantı nedeniyle artık dünyayı küçük gören internet kuşağı, olup biteni kavrayamıyorlar .Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor doğru kelimeleri bulamıyoruz. Sadece adalet kazanmalı ve işgal bitmeli diyoruz. Yeni nesil önceki savaşları yaşamadı ama şu anda işgalin en acımasız, en çirkin yüzünü görüyorlar. Fakat biz halkımızın Filistin için ölmesine izin vermeyeceğiz; Filistin için yaşamalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN SİYASİLERE İŞGALE SON VERMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Ülkesin döndüğünde yaşanabilecekleri nedeniyle ölüm korkusu taşıyıp taşımadığına ilişkin soruya ise Kassis, "Hepimizin korkuları var. Biliyorsunuz ki Batı bölgesindeki yerleşimciler var ve onların İsrail ordusu tarafından desteklendiğini biliyoruz. Eğer onlar bize saldırırlarsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Karşı savaşamayız, sadece durup direnmemiz gerekir. Çünkü silah taşımıyoruz. Silah taşıyor olsak da bizim kültürümüzde böyle bir şey yok ve bu nefretin oluşturacağı öfkenin nelere sebep olabileceğini öngöremiyorum. Evet, sadece benim şehrim için değil, tüm Filistin şehirleri için endişeleniyorum. Belki de bu yüzden Türkiye'de binlerce kişi Filistinlileri desteklemek için yola çıktı. Çünkü bunun oradaki gerilimi tırmandıracağını biliyorlar. Bu nedenle yerel, ulusal ve uluslararası bütün siyasilere yüzyılın son işgaline son vermeleri, insanlık için barışın var olmasını ve adaletin kazanması çağrısında bulunuyorum" dedi.

"SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİNİ KINIYORUM"

DHA muhabirinin sorularını yanıtladıktan sonra Mega Şehirler Zirvesi'nde konuşma yapan Issa Kassis, olayların dün yaşanan trajediye gelene kadar nasıl kötüye gittiğine ilişkin tarihsel süreci özetledi. Kassis, "Bir ülkeyi 75 yıl provoke ederseniz beklenen sonuç budur. Bunu meşrulaştırmaya çalışmıyorum, tam tersine sivillerin öldürülmesini kınıyorum" dedi. Yaşadığı bir diyaloğa değinen Kassis, Hıristiyan olmasından dolayı şaşkınlık yaşandığını, adının ve soyadının İngilizce'de İsa ve papaz anlamına geldiğini anlatarak kayıp bir ülke gibi olduklarını, halkla ilişkiler ve tanıtım anlamında kaybeden tarafta olduklarına inandığını vurguladı.