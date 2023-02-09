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Filistin'in gönderdiği yardım ekibi Türkiye ve Suriye'ye ulaştı

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Filistin'in gönderdiği yardım ekibi Türkiye ve Suriye'ye ulaştı

Filistin'in, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönderdiği yardım ekibinin, Türkiye ve Suriye'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin'in, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönderdiği yardım ekibinin, Türkiye ve Suriye'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, doktorlar, sivil savunma ve ilk yardım çalışanlarından oluşan 73 kişilik ekip önce Ürdün'e geçti. Orada ikiye ayrılan ekipten 30 kişi Türkiye'ye, 43'ü Suriye'ye gönderildi.

Türkiye'ye ulaşan Filistin acil müdahale ekibini İstanbul Havalimanında Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa karşıladı.

Suriye'ye gönderilen diğer grup ise Ürdün-Suriye sınırındaki Nassib Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptı. Ekip, Filistinli diplomat Imad el-Kürdi ile Suriye'deki Filistin Kızılayı Başkanı Atıf İbrahim tarafından karşılandı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ekip yola çıkmadan önce Ramallah'ta yaptığı açıklamada, Filistin'in, Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerine yardım elini uzatmak için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Maliki, ekiplerin depremin yaşandığı bölgelere varır varmaz sahra hastanelerinde görev yapan diğer uluslararası ekiplerle çalışmaya başlayacağını ve aynı şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılacağını kaydetmişti.

Filistin Uluslararası İşbirliği Ajansı (PICA) Müdürü Imad ez-Züheyri ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibin, felaket bölgelerinde çalışmak üzere eğitim alan uzmanlardan oluştuğunu ve acil müdahale görevlerinde bulunacağını belirtmişti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Filistin Türkiye Suriye Güncel Haberler

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