Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, Nekbe'yi unutmayacaklarını söyledi

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak bilinen felaketi unutmayacaklarını belirterek, "Çocuklarımıza toprak, vatan...

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak bilinen felaketi unutmayacaklarını belirterek, "Çocuklarımıza toprak, vatan ve mukaddesat aşkını hatırlatacağız, öğreteceğiz." dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğince Nekbe'nin 75. yıl dönümünü anma amacıyla "Nekbe devam ediyor, dönüş haktır" sloganıyla program düzenlendi.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşları okunarak başlanan programda Filistin tarihine, meselesine ve Nekbe'ye dair belgesel gösterimi yapıldı.

Konuşmasında Türkiye'deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Mustafa, Filistin halkının 75 yıl önce Nekbe olarak adlandırılan operasyonla en büyük demografik değişime maruz kaldığını vurgulayarak, bunun yıkıcı etkilerin hala devam ettiğini söyledi.

Mustafa, Filistin halkının adaleti bulma umudunun sürdüğünü dile getirerek, o gün yaşananlar ile bugün yaşananlar arasında bir değişiklik olmadığını anlattı.

Uluslararası toplumun geçmişte yaptığı gibi bugün de Filistin halkına yapılanlara kulaklarını kapatmaya devam ettiğini söyleyen Mustafa, "Sabit olan tek unsur 75 yıldan bu yana halkımızın 'Ölürüz ölürüz Filistin yaşasın' haykırışı ve direnmeye savaşmaya hazır olan halkımız." dedi.

Mustafa, Filistin halkının yerinden edilmesine dair girişimlerin başarısız kılınacağını belirterek, daha önceki diaspora tecrübesinin tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Nekbe'nin, Filistin ve bütün dünyada anıldığına değinen Mustafa, "Unutmayacağız tolerans göstermeyeceğiz. Çocuklarımıza toprak, vatan ve mukaddesat aşkını hatırlatacağız, öğreteceğiz." diye konuştu.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.