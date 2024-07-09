Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın eşi Kifah Mustafa'nın vefatı nedeniyle taziye töreni düzenlendi.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen taziyede, Büyükelçi Mustafa misafirlerin başsağlığı dileklerini kabul etti.

Büyükelçinin eşi Kifah Mustafa için düzenlenen taziye programına, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve birçok misafir katıldı.

Büyükelçi Mustafa'nın eşi Kifah Mustafa, 30 Haziran'da kanserden hayatını kaybetmişti.