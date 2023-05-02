Filistin ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'i, Adnan'ın cenazesini ailesine teslim etmeye çağırdı

Filistin Esir İşleri Heyeti ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'e, cezaevinde hayatını kaybeden Hıdır Adnan'ın cenazesini ailesine teslim etmesi çağrısında bulundu.

Filistin Esir İşleri Heyeti ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'e, cezaevinde hayatını kaybeden Hıdır Adnan'ın cenazesini ailesine teslim etmesi çağrısında bulundu.

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Yönetiminin, İsrail'den, tutsak Hıdır Adnan'ın cenazesini memleketinde (işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'in batısındaki Arraba) defnedilmek üzere teslim etmesini istediğini söyledi.

Bir avukat aracılığıyla iletilen talebe şu ana kadar İsrail'den bir yanıt alamadıklarını kaydeden Ebubekir, Adnan'ın dosyasının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne nakledilmesi için derhal prosedürlere başladıklarını vurguladı.

Ebubekir ayrıca, "İsrail İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, açlık grevindeki hiçbir tutsağa yiyecek veya destek verilmemesi talimatını verdi. Açıkça itiraf etti. Bu suçun peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

İsrail hükümetini "neo-faşist hükümet" olarak nitelendiren Ebubekir, İsrail'in Adnan'ı diğer Filistinli esirlere ibret olsun diye ölüme terk ettiğini kaydederek, "İsrail, Avrupa ve Amerika'nın desteğini alıyor. Bu olmasaydı İsrail, halkımıza yönelik suikast, baskı ve boyun eğdirme politikasına cesaret edemez ve kendisini hukukun üzerinde göremezdi." diye konuştu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarını, Adnan'ın cenazesini onurlu bir cenaze töreni düzenlenmesi için ailesine göndermesi çağrısında bulundu.

Adnan'ın tutukluluk durumu ve açlık grevi sürecinin yakından takip edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Komite delegelerinin Mart ve Nisan 2023'te Hıdır Adnan'ı dört kez ziyaret ederek ailesine haber verdiği belirtildi.

Adnan, 87 gündür açlık grevindeydi

Filistinli 44 yaşındaki tutuklu Hıdır Adnan, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, Adnan'ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

Defalarca İsrail'in keyfi tutuklamalarına maruz kalan Adnan, 2004 yılında 25 gün, 2012'de 66 gün, 2015'te 56 gün, 2018'de 58 gün ve 2021'de 25 gün süren açlık grevinde bulunmuştu.

Filistin Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komisyonu verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 700'ü hasta 4 bin 900 tutuklu bulunuyor.

Bunların 31'i kadın, 160'ı 18 yaş altı çocuk, 1000'den fazlası da kendisine bir suçlama yöneltilmemiş, hakim karşısına çıkmamış ve tutukluluk süresi belli olmayan "idari tutuklulardan" oluşuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.