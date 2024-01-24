Pendik Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Filistinli Çocuklar İçin Farkındalık Çalışması Yaptı

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Filistin ve farklı coğrafyalarda yaşayan çocukların fotoğraflarını tek karede buluşturarak, bir yanda aileleriyle mutlu bir yaşam süren çocukların gülen yüzlerini diğer yanda ise savaşın çocukların gözlerinde bıraktığı korkuyu anlatan dijital kolaj çalışması yaptı.

Filistinli çocuklar, yıllardır İsrail işgalinin farklı boyutlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak karşı karşıya kalıyor.

İsrail'in bölgede giderek artan şiddetinin son örneği, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar olurken, saldırılarda hayatını kaybeden 25 bin 925 Filistinlinin 11 bininin çocuk olduğu belirtiliyor.

Hayatta kalabilen ancak ailelerini, evlerini, yakınlarını kaybeden çocukların zihinlerinde tamiri mümkün olmayan yaralar açılıyor.

Hak ihlallerine maruz bırakılan masum çocukların özgürlük, eğitim, sağlık, barınma, erişim ve hareket gibi birçok hakkı da ellerinden alınıyor.

Filistinli çocukların yaşamak zorunda kaldıkları acı tabloyu yansıttılar

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Filistinli çocukların yaşadıkları bu zulme ve uğradıkları ayrımcılığa dikkati çekmek için bir farkındalık çalışması yaptı.

Filistinli çocuklar ile farklı coğrafyalardaki çocukların fotoğraflarını dijital kolaj yöntemiyle tek karede bir araya getiren öğrenciler, savaş ve barış ortamındaki çocukların hayatlarındaki farkı ortaya koydu.

Dijital kolaj çalışmasında, bir yanda aileleriyle mutlu bir yaşam süren çocukların gülen yüzleri diğer yanda ise savaşın çocukların gözlerinde bıraktığı korku görülüyor.

Kolajın bir tarafında sütlü gevrekle kahvaltısını yapan, sıcak evinin penceresinden dışarıyı seyreden, sınıfında ders dinleyen, gülerken gözlerinin içi parıldayan, odasında oyuncaklarıyla oynayan çocuklar yer alıyor; diğer tarafında ise ellerinde boş kaplarla yemek almak için sıra bekleyen, enkaza dönmüş evinin penceresinden yıkılan sokaklarına bakan, harabeye dönen sınıfının bir köşesinde hüzünlü şekilde oturan, acılı bir şekilde sarılıp ağlayan, evinin enkazında bulduğu oyuncaklarıyla oynayan çocuklar.

Mutluluk-hüzün, gülme-ağlama, savaş-barış, açlık-tokluk gibi zıtlıkları yansıtan fotoğraflardan oluşan bu çalışma, Filistinli çocukların yaşamak zorunda bırakıldıkları acı tabloyu gözler önüne seriyor.

???????- "Amacımız Filistin'deki çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak"

Dijital kolaj çalışmasının çıkış noktasını AA muhabirine anlatan 7. sınıf öğrencisi Tuğrul Kaan İyiyazıcı, coğrafya dersinde "çocuk coğrafyaları" konusunu işlerken, savaş ve barış bölgelerinde yaşayan iki çocuğun hayatını resimli şekilde anlatan "Dönme Dolap" adlı bir kitabı incelediklerini kaydetti.

Konuyla ilgili makaleler okuduklarını, internetten araştırma yaptıkları sırada da dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş'un "Paralel Evren" isimli çalışmasının karşılarına çıktığını dile getiren İyiyazıcı, bunu kendilerinin de yapabileceğini düşünerek çalışmaya başladıklarını söyledi.

İyiyazıcı, çalışmanın nasıl yapılacağını araştırdıklarını belirterek, "İlk önce Filistinli çocuklar hakkında araştırmamızı yaptık. Sonra buradaki zıtlıklarla açlık, mutsuzluk, ağlama gibi durumların tersi olan tokluk, mutlu ve neşeli kelimeleriyle çocuk fotoğrafları aradık. Sonra bunları birleştirdik." diye konuştu.

Filistinli çocukların yaşadıkları zorluklara işaret eden İyiyazıcı, "Biz şu an burada rahatça eğitim görebilirken onlar eğitimlerinden mahrum oluyorlar. Psikolojik bir çöküş yaşıyorlar. Barınma hakları ellerinden alınıyor. Düzgün beslenemiyorlar. Rahatça oyun oynayamıyorlar, çocukluklarını yaşayamıyorlar. Bundan dolayı ben çok üzgünüm. İnsanların da empati kurmalarını istiyorum. Amacımız Filistin'deki çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak." ifadelerini kullandı.

"Bizim yaşımızda çocuklar orada ölüyor, katlediliyor"

Öğrencilerden Ahmet Buğrahan Birgül, savaş ortamında yaşamaya çalışan Filistinli çocukların durumlarına dikkati çekmek, insanlarda bu konuda bir farkındalık yaratmak istediklerini dile getirdi.

Çocukların eğitim, barınma ve beslenme haklarından mahrum edildiğini belirten Birgül, şöyle konuştu:

"Bizim yaşımızda çocuklar orada ölüyor, katlediliyor. Bunun için üzülüyoruz. Kendimizi onların yerine koyuyoruz, bu korkunç bir şey. Onların zulüm gördüğünü herkes biliyor ama önemsemiyorlar. Çünkü kendi hayatlarından memnunlar. Onlar da bizim gibi insan. Herkesin empati kurması lazım. Ne yazık ki yapamıyoruz. İnsanların kendilerini onların yerine koyarak destek olmalarını ve empati kurmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Çalışma, sergi ve sosyal medya aracılığıyla daha çok insana ulaşacak

7. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Dönmez de bir çocuk için annesini, babasını, kardeşlerini ve yurdunu kaybetmenin çok üzücü olduğunu ifade etti.

Hazırladıkları fotoğraflardan oluşan çalışmayı Pendik'teki Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde sergileyeceklerini aktaran Dönmez, çalışmayı sosyal medya platformlarından paylaşarak daha çok kişiye ulaştırmak istediklerini söyledi.

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi coğrafya öğretmeni Muhammet Altundağ, coğrafyanın yeni bir alanı olan "çocuk coğrafyaları" konusunu işledikten sonra öğrencilerin talebi üzerine resim öğretmeninin de desteğiyle Filistinli çocuklara dikkati çekmek için dijital kolaj sanatıyla bir çalışma yaptıklarını anlattı.

Öğrencilerin İsrail'in saldırıları altında kalan Filistinli çocukları gördükçe çok üzüldüğünü kaydeden Altundağ, bunu diğer insanların da görüp farkındalık kazanması için çalışma yaptıklarını dile getirdi.