Filistin, iki devletli çözümün korunması talebiyle BM'ye başvuracak

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, başta yerleşim birimleri olmak üzere İsrail'in tek taraflı eylemlerinin sona ermesi ve iki devletli çözümün korunması talebiyle ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletler'e (BM) ve ona bağlı kuruluşlara başvuracaklarını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, başta yerleşim birimleri olmak üzere İsrail'in tek taraflı eylemlerinin sona ermesi ve iki devletli çözümün korunması talebiyle ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletler'e (BM) ve ona bağlı kuruluşlara başvuracaklarını söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap ülkelerinden üst düzey katılımla düzenlenen "Kudüs 2023 Direnişin Desteklenmesi, Kalkınma ve Yatırım Konferansı"nda konuşan Abbas, öncelikle Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Filistin topraklarındaki savaşın 1967'de Kudüs'ün işgal edilmesiyle değil Avrupa'daki Yahudilerden kurtulma ve sömürge ülkelerinin çıkarlarını temin amacıyla bundan onlarca yıl önce başladığına dikkati çeken Abbas, " Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da hak sahibi olan bizleriz. Aynı şekilde Burak (Ağlama) Duvarı'nda hak sahibi de biziz." dedi.

" İsrail'in uzlaşmaz tavrı ve kırmızı çizgileri aşan uygulamaları karşısında ilerleyen günlerde BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile BM'ye bağlı diğer kuruluşlara başvuracaklarını" söyleyen Abbas, bu kuruluşlara, Filistin'e BM'de tam üye statüsü verilerek iki devletli çözümün korunması ve başta yerleşim birimleri olmak üzere İsrail'in tek taraflı eylemlerinin sona ermesi talebini ileteceklerini kaydetti.

Mısır ve Ürdün'den Doğu Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne vurgu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de konferanstaki konuşmasında, İsrail'i Arap Barış Planı'nı kabul etmeye çağırdı ve ülkesinin, Doğu Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye dönük uygulamalara karşı çıktığını dile getirdi.

İsrail hükümetine ve halkına seslenen Sisi, "Barış, birlikte yaşama ve bölge halkları arasında entegrasyon kültürünü yaymanın zamanı geldi. Bu nedenle, gelin Arap Barış Planı'nı uygulamaya koyalım ve hem İsrail hem de Filistinlilerin gelecek nesilleri için acılara bir perde çekelim." diye konuştu.

Sisi, Doğu Kudüs'ün nihai statüsüyle ilgili müzakereleri olumsuz yönde etkileyecek bir oldu bittiyi dayatmaya çalışmanın doğurabileceği vahim sonuçlar konusunda da uyarıda bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise iki devletli çözüm temelindeki barışın gerçekleşmesi için İsrail'in ihlallerinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ve Filistin meselesinin çözümünde ilerleme olmadan bölgede barış, istikrar ve kalkınma olmayacağının altını çizen Ürdün Kralı, Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü değiştirme girişimlerinin, bölge istikrarı üzerinde olumsuz yansımaları olacağını dile getirdi.

Cezayir'den Filistinli gruplara "birlik olma" çağrısı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a vekaleten konferansa katılan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ise Filistinli gruplara aralarındaki bölünmüşlüğe son verme ve birlik olma çağrısı yaptı.

Lamamra, ülkesinin, Filistin'de birliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ettiğini ve bu bağlamda, Cezayir'de 13 Ekim 2022'de Filistin Diyalog Görüşmeleri kapsamında Cezayir Bildirisinin imzalandığını dile getirdi.