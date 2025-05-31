Filistin İçin Sessiz Kalma Programı Başladı

Filistin İçin Sessiz Kalma Programı Başladı
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Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği 'Filistin İçin Sessiz Kalma' programında, 100 gazeteci 24 saat boyunca İsrail'in zulmüne dikkat çekmek için canlı yayın yapacak.

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde düzenlenen ' Filistin İçin Sessiz Kalma' programı başladı. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 100 gazeteci, 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetiyle İsrail'in uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto edecek. Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal'da katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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