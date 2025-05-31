"Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayını sürüyor

'Filistin İçin Sessiz Kalma' ortak canlı yayını sürüyor
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail'in saldırılarına karşı dünyada düzenlenen yürüyüşlerle ilişkin, "Bu sesin sadece insanlardan geliyor olması sonuca etki etmedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail'in saldırılarına karşı dünyada düzenlenen yürüyüşlerle ilişkin, "Bu sesin sadece insanlardan geliyor olması sonuca etki etmedi. Bir sürü canımızı, insanımızı kaybettik. Bu vahşete göz yuman ikiyüzlü bir diplomasinin yürüdüğü bir dünyayla karşı karşıya kaldık. Bu, dünyanın verdiği bir imtihan." dedi.

Türkiye Basın Federasyonunun (TÜBAF), İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı uygulamalarına dikkati çekmek ve protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda düzenlediği ortak canlı yayın sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün moderatörlüğündeki "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayınına katıldı.

Faruk Acar, İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı Türkiye'nin net bir tavır sergilediğini, Filistin'in çığlığını dünyaya duyurmaya çalıştığını ancak yalnız kaldığını, İslam ülkelerinin Filistin konusundaki sınavının da çok başarılı olamadığını söyledi.

Fransa, Almanya ve İspanya'nın son zamanlarda İsrail'e karşı yaptırımların uygulanması gerektiğine yönelik çıkışlarını kıymetli bulduğunu vurgulayan Acar, bu ülkelerin Türkiye gibi net bir tavır sergileyebilecekleri pozisyona evrilmelerini umduğunu kaydetti.

Acar, halkların Filistin'e karşı düzenledikleri protestolara işaret ederek, "Saldırıların başladığı dönemlerde Amerika'daki, Avrupa'daki yürüyüşleri hatırlayın. Protestolarını, mümkün olduğunca eylemlerini ortaya koymaya, vicdanı, o sesi bir şekilde yansıtmaya çalışıyorlar fakat yeterli olmadı. Bu sesin sadece insanlardan geliyor olması sonuca etki etmedi. Bir sürü canımızı, insanımızı kaybettik. Bu vahşete göz yuman ikiyüzlü bir diplomasinin yürüdüğü bir dünyayla karşı karşıya kaldık. Bu, dünyanın verdiği bir imtihan." ifadelerini kullandı.

Amerika'nın, öğrencilerin vize başvurularında Filistin ve İsrail'e dair paylaşımlarını incelediğine dair haberler gördüğünü kaydeden Acar, "Bu ikiyüzlülüğün tarih tarafından affedilmeyeceğini çok net bir şekilde göreceğimize inanıyorum. Kötülerin kaybedeceğinden kastım, sadece gidip orada zulmetmeniz değil, aynı zamanda bunu susturmanız da bir anlam ifade ediyor." dedi.

Acar, Filistin'de ne yaşandığını, sürecin nasıl işlediğini Anadolu Ajansı ve TRT'den öğrendiğini belirterek, "Dünyada da Türkiye'nin bu tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuş olmasını duyuyoruz ama maalesef diğerleri nezdinde dezenformasyonun bu kadar hakim olduğu bir ortamda, Anadolu Ajansı'yla daha doğru şekliyle anlamaya gayret ediyoruz. Belki dünya da böyle okumaya gayret gösteriyor." diye konuştu.

Canlı yayına katılan Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e, AA'nın çalışmalarını çok değerli bulduğunu söyleyen Acar, "Teksiniz, öncüsünüz ya da çok azsınız ama sesimizi dünyaya haykırırcasına o metni ortaya koyuyorsunuz. Şehitler vererek yapıyorsunuz bunu." dedi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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