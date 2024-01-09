Filistin için dayanışma konseri düzenlenecek

Filistin'e Özgürlük Platformu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği eylemler ve insan zinciri etkinliklerinin ardından, 14 Ocak'ta Kadıköy Sahne'de Filistin için dayanışma konseri düzenleyecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, aktivistler, müzisyenler, sanatçılar, düşünürler ve yazarları bir araya getirmeyi hedefleyen konserde, Türkiye'den sanatçıların yanı sıra Filistinli ve göçmen müzisyenler de sahne alacak.

Ünlü Filistinli müzisyen kardeşler Le Trio Joubran'ın da konser etkinliğine özel olarak gönderdiği bir video kaydı, Mercan Dede ve "Leve Palestina" (Yaşasın Filistin) şarkısıyla bilinen Kofia grubunun kurucusu müzisyen George Totari'nin konser için gönderdikleri dayanışma mesajları konserde izleyicilere aktarılacak.

Saat 19.00'da başlayacak ücretsiz konserde, şarkılarını seslendirecek isimler arasında İlkay Akkaya, Cem Erdost İleri, Taner Öngür, Serap Yağız, Kardeş Türküler'den Burcu Yankın ve Selda Öztürk, Muammer Ketencoğlu ile Balkan Trio, Stiffy Stiff, Omar Alkilani, Banu Kanıbelli, Aslı Büyükköksal, Hadi Hamdoun ve Eyüp Ömer Bal yer alacak.