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Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı Gerçekleşti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul ile İstanbul'da bir araya gelerek Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın başarısını vurguladı ve ülkeler arası destek çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın oldukça verimli geçtiğini ve başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul'a toplantıya verdiği güçlü destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, zaman içerisinde genişlemesinin öngörüldüğü grubun ortaya koyacağı müzakerelerle bütün ülkeler ile insanlığın Filistin davasına destek vermesinin ve iki devletli çözümden başka bir yolun olmadığının görülmesinin sağlanabileceğini belirtti.

Kurtulmuş, platformun Filistin meselesinde sadece Müslüman ülkelerin değil, bütün ülkelerin parlamentolarını devreye sokacak önemli bir imkan oluşturmasını hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye ve Malezya arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, hükümetler arasındaki ilişkileri parlamentolar arasında da sürdürme arzusunda olduklarını bildirdi.

Malezya gibi dost ve kardeş bir ülkenin Asya'da giderek yükselmesinin memnuniyet verici olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul'un toplantı vesilesiyle Türkiye'ye ziyaretinin de ikili ilişkilere olumlu katkı sunacağını vurguladı.???????

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Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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