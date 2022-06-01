Filistin hükümetinden İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını vurarak öldürmesine tepki Açıklaması - Haberler

Filistin hükümeti ve ülkedeki siyasi hareketler, İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da 31 yaşındaki Filistinli bir kadını vurarak öldürmesine sert tepki gösterdi.

Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinli Gufran Veresane'nin öldürülmesi, (Al Jazeera muhabiri) Şirin Ebu Akile ve diğerlerinin şehit edilmesiyle aynıdır. Hiçbirinin affı yok ve zaman aşımına uğramayacak. Er ya da geç failler adalete teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Mulhim'in açıklamasına göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de bu "korkunç suçu" kınayarak, bu sabah El Halil kentinde vurularak öldürülen Gufran Veresane'nin ölümünden tümüyle İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Iştiyye ayrıca uluslararası topluma "işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması için İsrail'e karşı uluslararası hukukun uygulanması" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Filistinli genç kadının öldürülmesi "meydanda işlenen iğrenç bir suç" olarak nitelendirildi. Veresane'nin öldürülmesinin "en güçlü şekilde kınandığı" ifade edilen açıklamada, bunun İsrail askerlerinin işlediği suçların bir parçası olduğu belirtildi.

"İsrail ordusunun kanlı tavrının bir teyidi"

Filistin Kurtuluş Örgütü İnsan Hakları Departmanı, İsrail askerinin bu sabah yine silahını öldürme amaçlı ateşlediğini belirterek, tüm dünyayı insanlık ve adalet adına "İsrail'in uyguladığı sistematik infazlar karşısında durmaya" çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin olayın ardından ambulans ve sağlık ekiplerinin yaralı halde bulunan Filistinli kadına ulaşmasını engellediği kaydedilerek, bu durumun "İsrail ordusunun kanlı tavrının bir teyidi ve tüm insani değerleri ve yasaları hiçe sayması" anlamına geldiği ifade edildi.

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Filistinli kadınları kasten öldürdüğü belirtildi.

Filistinli kadın Batı Şeria'da İsrail askerlerince vurularak öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "31 yaşındaki Gufran Veresane'nin, El Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında İsrail askerlerinin ateşlediği kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

İsrail ordusu ise Filistinli kadının "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürmüştü.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasının İsrail askerlerince yaklaşık 20 dakika engellendiği aktarılmıştı.

İsrail güçlerinin Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'yi öldürmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.