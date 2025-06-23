Filistin Hükümetinde Bakanlık Atamaları Değişti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Mustafa'nın liderliğindeki hükümette dışişleri ve planlama bakanlıklarına yeni atamalar yaptı. Yapılan değişiklikle, Varsen Ağabekyan Dışişleri Bakanı, Steven Anton Selame ise Planlama Bakanı olarak belirlendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Mustafa'nın liderliğindeki hükümette değişikliğe giderek dışişleri ve planlama bakanlıklarına yeni atamalar yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, yayımladığı Başkanlık Kararnamesiyle 19. hükümette değişiklik gerçekleştirdi.

Yapılan değişiklikle, halihazırda Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığını yürüten Varsen Ağabekyan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı, Steven Anton Selame ise Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak belirlendi.

Mustafa hükümeti, 31 Mart 2024'te yemin ederek göreve başlamıştı. Hükümetin ilk döneminde dışişleri bakanlığı görevini Başbakan Mustafa yürütüyordu.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi

NATO'dan İran'ı vuran ABD'ye açık destek! Uluslararası hukuk vurgusu
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
ABD'nin İran'a saldırısının arka planı ortaya çıktı

İran'ı böyle yanıltmışlar! İşte ABD saldırısının arka planı
Mourinho devreye girdi! 3 yıldız isimle zoom üzerinden görüştü

3 yıldız isimle zoom üzerinden görüştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.