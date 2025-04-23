İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

Filistin Hükümeti: Ramon Havalimanı Göç Söylentileri Asılsız

Filistin Hükümeti: Ramon Havalimanı Göç Söylentileri Asılsız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Filistin hükümeti, sosyal medyada yayılan ve İsrail'in Ramon Havalimanı üzerinden göç iddialarını içeren söylentilere yanıt vererek bu bilgilerin asılsız olduğunu açıkladı. Hükümet, bu tutumun Filistin halkının direnişini zayıflatma amacı güden sinsi bir kampanyanın parçası olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, sosyal medyada son zamanlarda dolaşan ve Filistinlilerin İsrail'in Ramon Havalimanı üzerinden göç edeceğine dair söylentilere karşı halkı uyardı.

Hükümet, bu söylentilerin İsrail'in Filistin halkının direnişini zayıflatma ve ulusal bilincini hedef alma yönünde yürüttüğü "sistematik ve sinsi bir kampanyanın" parçası olduğunu belirtti.

Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nden sözde toplu göç planlarıyla ilgili sosyal medyada yayılan yanıltıcı gönderi ve bilgileri yakından takip ediyoruz. Bu içeriklerin, bazı tartışmalı kişiler tarafından dış unsurlarla iş birliği içinde yayıldığı ve Filistinli ailelerin Ramon Havalimanı üzerinden çeşitli ülkelere gitmelerini teşvik ettiği görülmektedir." denildi.

Açıklamada, bu bilgilerin kesinlikle asılsız olduğu ve "halkın direncini kırmayı, ulusal bilincini zayıflatmayı ve savaştan ve yaşanan sıkıntılardan dolayı zorla göçe zorlamayı hedefleyen sinsi bir kampanyanın parçası olduğu" vurgulandı.

Medya Ofisi, söz konusu içeriklerin arkasında İsrail'in olduğunu, bu söylentilerin sahte hesaplar, kötü niyetli kişiler veya yanlış yönlendirilmiş hesaplar aracılığıyla yayıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.