Filistin Hükümeti: Ramon Havalimanı Göç Söylentileri Asılsız

Gazze'deki Filistin hükümeti, sosyal medyada son zamanlarda dolaşan ve Filistinlilerin İsrail'in Ramon Havalimanı üzerinden göç edeceğine dair söylentilere karşı halkı uyardı.

Hükümet, bu söylentilerin İsrail'in Filistin halkının direnişini zayıflatma ve ulusal bilincini hedef alma yönünde yürüttüğü "sistematik ve sinsi bir kampanyanın" parçası olduğunu belirtti.

Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nden sözde toplu göç planlarıyla ilgili sosyal medyada yayılan yanıltıcı gönderi ve bilgileri yakından takip ediyoruz. Bu içeriklerin, bazı tartışmalı kişiler tarafından dış unsurlarla iş birliği içinde yayıldığı ve Filistinli ailelerin Ramon Havalimanı üzerinden çeşitli ülkelere gitmelerini teşvik ettiği görülmektedir." denildi.

Açıklamada, bu bilgilerin kesinlikle asılsız olduğu ve "halkın direncini kırmayı, ulusal bilincini zayıflatmayı ve savaştan ve yaşanan sıkıntılardan dolayı zorla göçe zorlamayı hedefleyen sinsi bir kampanyanın parçası olduğu" vurgulandı.

Medya Ofisi, söz konusu içeriklerin arkasında İsrail'in olduğunu, bu söylentilerin sahte hesaplar, kötü niyetli kişiler veya yanlış yönlendirilmiş hesaplar aracılığıyla yayıldığını belirtti.