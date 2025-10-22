Filistin Hükümeti'nden Şok Açıklama: İsrail Naaşları İşkence İzleriyle Teslim Etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in, yüzlerce Filistinlinin naaşını alıkoyduğunu ve teslim edilen naaşlarda ise işkence ve infaz izleri tespit edildiğini açıkladı.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in teslim ettiği Filistinlilerin naaşlarının üzerinde açıkça görülen vahşi işkence, infaz izleri olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in yüzlerce Filistinlinin naaşını alıkoyduğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin cenazelerinde görülen bu durumun, İsrail'in dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne ve uluslararası insancıl hukuka yönelik açık ihlalleri kapsamında savaş suçları siciline eklenen yeni bir suç kaydı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Filistinlilerin yaşadığı işkenceler sebebiyle cenazelerin kimliklerinin belirlenmesinde zorluklar yaşandığı kaydedilerek, hükümet ve insan hakları kuruluşları tarafından belgelenen resmi incelemeler ve saha gözlemlerinin, İsrail'in Filistinlilere karşı korkunç ihlallerde bulunduğunu doğruladığına vurgu yapıldı.

Çok sayıda Filistinlinin naaşında asılma izleri ve boyunlarında ip izleri bulunduğu, çok yakın mesafeden doğrudan ateş açıldığı tespit edildiği, infazı öncesinde, ellerin ve ayakların plastik kelepçelerle bağlandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Filistinlilerin naaşlarının, İsrail'e ait tankların paletleri altında ezildiğinin görüldüğü belirtildi.

Naaşlarda işkence, yanık, kırık ve derin yara izleri bulunmasının, gözaltındaki Filistinlilere yönelik vahşi yöntemlerin uygulandığını teyit ettiği kaydedilen açıklamada, İsrail tarafından işlenen ve belgelenen suçların, yargısız infazların kesin kanıtlarını teşkil etmekte olduğu tüm insani normların ve uluslararası anlaşmaların açık bir ihlalini teşkil ettiği bildirildi.