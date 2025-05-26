Filistin Hükümeti'nden İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği saldırıyı kınayarak, bunu bölgedeki soykırımın devamı olarak niteledi.

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde yerinden edilmiş binlerce sivilin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği saldırıyı en sert ifadelerle kınadı.

Açıklamada, söz konusu saldırının 18'i çocuk, 6'sı kadın toplam 31 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı, onlarca kişinin ise çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.

"Bu saldırı, yaklaşık 600 gündür süren etnik temizlik ve sistematik soykırım politikasının açık bir parçasıdır." ifadelerine vurgu yapılan açıklamada, saldırının, sivil yerleşim yerlerini ve sığınma merkezlerini doğrudan hedef alan planlı bir imha stratejisinin uzantısı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in bugüne kadar 241 sığınma merkezini doğrudan hedef aldığı hatırlatılarak, bu saldırıların uluslararası hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve insan hakları normlarına açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Gazze'deki insani durumun giderek ağırlaştığına dikkati çekilen açıklamada, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, hastanelerin hizmet dışı bırakıldığı, ilaç, gıda ve yakıt girişlerinin engellendiği, yaralı ve hastaların yurt dışına sevkine izin verilmediği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD yönetiminin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin soykırım suçunun sürdürülmesinde temel rol oynadığı ifade edilerek, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İsrail'e destek veren tüm ülkeler bu suçlardaki sorumluluğu paylaşmakla itham edildi.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerine acil harekete geçmeleri çağırısında bulunan Gazze Hükümeti, akan kanın durdurulması ve devam eden soykırımın sona erdirilmesi için somut adımlar atılmasını talep etti.

İsrail ordusunun, sabahın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin görüntülerde, okul çevresinde yanan çadırlar, hayatını kaybeden ya da yaralanan çok sayıda çocuk ve alevlerden kaçmaya çalışan siviller yer aldı.