Filistin Hükümeti'nden İsrail'e Sert Eleştiri: Soykırım ve Zorunlu Göç İddiası

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde direnişi hedef aldığını iddia ederek, Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle sistematik yıkımlarına devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kamuoyunu, direnişi hedef aldığı iddiasıyla yanılttığını, Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle Gazze'deki kuleleri, yüksek katlı binaları, evleri, okulları ve sivil kurumları hedef almaya devam ettiğini kaydetti.

Açıklamada, "İsrail işgal ordusunun yerel ve uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamalarında izlediği yalan ve çarpıtma politikası" en sert şekilde kınandı.

İsrail'in medya kuruluşlarına yaptığı yanıltıcı söylemleriyle sistematik suçlarını meşrulaştırmaya çalıştığı, ancak sahadaki gerçeklerin, tüm cinayetleri, yıkımları ve yerinden edilmeleri ortaya koyduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu direnişi hedef aldığını iddia etse de, sahadaki gerçekler, işgalin kasıtlı olarak okulları, camileri, hastaneleri ve sağlık kurumlarını bombaladığını, kuleleri ve konutları yıktığını, yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve insani alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların merkezlerini hedef aldığını apaçık gösteriyor."

Açıklamada, uluslararası topluma, "bu suçluların durdurulması, faillerden hesap sorulması ve onların adalete teslim edilmesi için acilen harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı.