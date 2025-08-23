Filistin Hükümeti'nden İsrail'e Gazetecilere Yönelik Saldırılara Kınama

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef alarak öldürmesini şiddetle kınadı ve bu suçlardan doğrudan sorumlu tuttu.

Hükümet Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik suikast ve saldırılarının "en güçlü şekilde kınandığı" bildirildi.

Açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın kuruluşlarına çağrıda bulunularak, Gazze'deki medya çalışanlarına karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması talep edildi.

"İsrail işgali, ABD yönetimi ve Birleşik Krallık, Almanya, Fransa gibi soykırıma ortak olan ülkeler, bu vahşi suçlardan tamamen sorumludur." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplum ve ilgili kuruluşlara, "işgalin suçlarını kınama, sorumluları caydırma, uluslararası mahkemelerde yargılama ve adalete teslim etme" çağrısı yapılan açıklamada, Gazze'deki gazetecilerin korunması ve suikastların durdurulması için ciddi ve etkili baskı uygulanması gerektiği belirtildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikasından (FMK) bugün yapılan açıklamada, Filistin devlet televizyonu kameramanı Halid el-Medhun'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde İsrail ordusunun doğrudan saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Medhun'un öldürülmesiyle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 240'a yükseldi.

İsrail, 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında kurulu çadırları hedef alan bombardımanda, aralarında Al Jazeera muhabirlerinin de bulunduğu 6 gazeteciyi öldürmüştü.

İsrail'in, uluslararası uyarılara rağmen gazetecileri kasten hedef aldığı, tutukladığı ve tehdit ettiği kaydediliyor.

Gözlemciler, bunun Filistinlileri susturma ve Gazze'de işlenen suçların ortaya çıkmasını engelleme girişimi olduğunu ifade ediyor.

İsrail'in ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılarda, 62 bin 622 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 157 bin 673 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Saldırılar nedeniyle 114'ü çocuk 281 kişi de kıtlık sonucu hayatını kaybetti.