Filistin hükümeti, Mısırlı şirketlerle gaz sahası çerçeve anlaşmasını onayladı

Filistin hükümeti, Mısırlı şirketlerle imzalanan Gazze Marine gaz sahası çerçeve anlaşmasını onayladı.

Filistin hükümeti, haftalık toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Hükümetin, "Filistin Yatırım Fonu ile Mısırlı şirketler grubu arasındaki (Gazze Marine) gaz sahası çerçeve anlaşmasını onayladığı" belirtilen açıklamada, detaylı ek anlaşmaların daha sonra Filistin Bakanlar Kuruluna sunulacağı kaydedildi.

Filistin ile Mısır'ın Gazze Marine gaz sahasını geliştirme çalışmaları

Filistin Yatırım Fonu, Atina merkezli Uluslararası Konsolide Müteahhitler Şirketi (CCC) ve Mısır Doğal Gaz Holding (EGAS) ile Filistin'in doğal gaz ihtiyacının karşılanması için gerekli altyapının geliştirilmesi için Şubat 2021'de iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Ekim ayının başlarında, Filistin Yatırım Fonu'nun, Gazze'nin 36 kilometre batısında yer alan Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için EGAS ile teknik anlaşma imzalamayı planladığı belirtilmişti.

Filistin ve Mısır tarafının, gazın pazarlanması ve hisselerin ortaklara dağıtımını belirleyecek teknik anlaşmayı 2022'nin son çeyreğinde imzalayacağı kaydedilmişti.

Doğu Akdeniz'deki en eski doğal gaz sahası "Gazze Marine"

Gazze Marine doğal gaz sahası, Doğu Akdeniz'de keşfedilen ilk doğal gaz sahası olma özelliği taşıyor. Sahadaki rezervlerin 32 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

Akdeniz'de 1999'da keşfedilen saha, 2000 yılında British Gas (BG), daha sonra 2018'e kadar Royal Dutch Shell şirketi tarafından geliştirildi.

İsrail, Filistin'in Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmesine izin vermiyor. Filistin söz konusu doğal gaz sahasındaki hakkını teyit etmek ve uluslararası boyutta İsrail üzerinde baskı unsuru oluşturmak için 3 yıl önce Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmış olsa da hala bu doğal gaz sahasını kullanamıyor.